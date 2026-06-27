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Annibale Fracasso di Torrepaduli, secrétaire général de la chambre de commerce italienne de Lyon pour la France
Annibale Fracasso di Torrepaduli,
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"En Italie, manger est une manière de voyager à travers les territoires, les traditions et les savoir-faire"

  • par Guillaume Lamy

    • Entretien avec Annibale Fracasso di Torrepaduli, secrétaire général de la chambre de commerce italienne de Lyon pour la France.

    Forte de 25 000 à 30 000 habitants, la communauté italienne de Lyon incarne un lien historique profond entre les deux côtés des Alpes. À l’heure où le projet Lyon-Turin avance, cette proximité pourrait prendre une nouvelle dimension.

    Lyon Capitale : Lyon entretient depuis des siècles des liens étroits avec l’Italie. Aujourd’hui encore, considérez-vous Lyon comme l’une des villes françaises les plus marquées par cet héritage ?

    Annibale Fracasso di Torrepaduli : Oui. Pour moi, mais aussi pour de nombreux représentants italiens, Lyon est la plus italienne des grandes métropoles françaises. Même si la population italienne n’y est pas la plus importante du pays, l’architecture, l’ambiance et le mode de vie lyonnais rappellent fortement l’Italie.

    Qu’entendez-vous par “mode de vie” ?
    On retrouve une certaine générosité, une approche plus souple et moins rigide qu’ailleurs des relations humaines. C’est un état d’esprit très proche de celui que l’on trouve en Italie.

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