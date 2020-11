Éducation : comment aborder l’information sensible avec ses enfants ?

Attentats, Covid… Les sujets sensibles d’actualité ne manquent pas. Faut-il en parler avec ses enfants ? Comment trouver les bons mots en fonction de leur âge ? Alors qu’on peut être soi-même débordé par ses propres émotions, comment répondre à leurs questions ?

À l’école, avec les copains, sur Internet et les réseaux sociaux, lorsque la télévision ou la radio est allumée… l’information même la plus sinistre arrive aux oreilles de l’enfant, quel que soit son âge. Rarement dans des termes rassurants, parfois en étant bien éloignée de la vérité, elle vient le toucher dans son quotidien et bouleverser ses repères. Dès lors, le parent a un rôle primordial à jouer, non seulement pour informer correctement son enfant, mais aussi le rassurer et le protéger. Et adapter son discours selon son âge.