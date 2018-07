Coupe du monde à Lyon : place Bellecour, la fan zone prend forme

La place Bellecour se prépare à l’approche du match France-Croatie en finale de la Coupe du monde à 17 heures. L’écran géant est installé ainsi que le stand de boissons. À 11 heures, ils sont déjà une trentaine de supporters à attendre, pour être au premier rang.

Ce dimanche matin au coeur de Lyon, règne déjà l’atmosphère du mondial. Supporters vêtus de bleu, blanc et rouge rue de la République, drapeaux tricolores fièrement brandis sur le pont de la Guillotière… Les abords de la place Bellecour vivent au rythme de la Coupe du monde. Sur la place, la fan zone prend forme : l’écran géant et la buvette sont installés et les supporters les plus patients sont déjà sur les lieux.

“C’est une journée particulière, on veut la vivre à fond !"

Martin et Romain, habillés de la tête aux pieds aux couleurs de la France, sont accoudés aux barrières de la fan zone. Ils sont présents depuis 9 heures ce matin. Leur objectif : ne pas rater une miette du mondial, et être au premier rang. “On est soulagés qu’il y ait pu avoir un écran géant, on est venus tôt parce qu’on veut vraiment être devant”, confie Martin, un drapeau à la main. “On va essayer de faire le moins de pauses possible jusqu’au match”, expliquent les deux garçons de 18 ans. Pour ces passionnés de football, une défaite de la France en finale ce soir est inimaginable. “Il n’y a pas d’autre issue possible, il faut vraiment qu’on gagne, et on va rester là toute la nuit pour fêter ça”, se réjouit Romain.

Un peu plus loin, Jade et Jessica sont dans la même situation. Elles sont arrivées à la fan zone à 11 heures et s’abritent du soleil à l’ombre d’un arbre, sur un banc. Drapeau français sur les épaules et maquillage tricolore sur les joues, les deux étudiantes de 23 ans ont préféré “venir en avance, pour ne pas faire comme pour la finale de l’Euro”. Les deux jeunes femmes s’étaient déjà déplacées il y a deux ans, à la fan zone de la place Bellecour pour le match de la France contre le Portugal en finale. “On avait attendu très longtemps, alors on ne veut pas faire pareil, explique Jade. C’est une journée particulière, on veut la vivre à fond !” a-t-elle conclut.

Pour les supporters un peu moins patients, la fan zone de la place Bellecour ouvrira ses portes cet après-midi dès 15 heures, deux heures avant le coup d’envoi du match. Ce sont 15 à 20 000 personnes qui devraient être réunies à Lyon, devant l’écran géant, pour apporter leur soutien aux Bleus.