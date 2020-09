Coronavirus à Lyon : l’organisation de la Lyon Kayak préfère annuler l’événement

En début de soirée, ce jeudi, l’équipe de la Lyon Kayak a publié un communiqué annonçant l’annulation de l’événement prévu ce week-end.

La Ville de Lyon faisait encore la promotion de la Lyon Kayak sur ses réseaux sociaux ce jeudi matin, finalement, dans la soirée, ses organisateurs ont annoncé son annulation. L’équipe de la Lyon Kayak 2020 avait adapté sa neuvième édition pour répondre aux contraintes du contexte sanitaire, en augmentant les capacités de transports, baissant le nombre de participants, imposant le port du masque… Cela n’a pas suffi.

L’annulation fait directement suite à la déclaration du ministre de la Santé, Olivier Véran, jeudi après-midi. Le ministre a demandé au Préfet du Rhône de proposer de nouvelles mesures d’ici samedi pour enrayer la circulation du virus à Lyon et dans le département. C’est ce qui a amené les organisateurs à renoncer, ils expliquent que "Cette décision est prise en toute responsabilité et dans l’esprit d’une démarche citoyenne de respect des acteurs publics qui luttent au quotidien contre le Covid 19, en anticipant sur une décision préfectorale inéluctable et pour vous permettre de vous organiser sans attendre".

Les démarches de remboursements seront publiées demain. Il sera toujours possible de reconduire son inscription à l’édition 2021.