Coronavirus à Lyon : dons, livraison de nourriture, comment aider la SPA ?

La période de confinement rend difficile l'action de la SPA à Lyon. Un appel aux dons a été lancé.

Depuis le 17 mars, la SPA de Lyon est en situation de crise en raison des mesures de confinement mises ne place pour lutter contre le coronavirus. Les refuges de Brignais et de Dompierre-sur-Veyle sont fermés aux visiteurs jusqu’à nouvel ordre et les équipes fonctionnent en effectif réduit pour assurer le service fourrière et l’accueil et le soin des animaux trouvés (environ 200 animaux présents (chiens, chats, nouveaux animaux de compagnie).

La SPA indique par ailleurs “poursuivre dans la mesure du possible les enquêtes et les interventions terrain, pour les sauvetages d’animaux maltraités”. “Jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons pas constaté de recrudescence d’abandons. Cependant nous redoutons une vague massive d’abandons, due aux questionnements de certains individus face au coronavirus et aux fausses informations qui pourraient circuler”, indique-t-elle.

Pour aider les refuges, un appel aux dons a été lancé via internet (ici) ou par chèque à cette adresse : “SPA de Lyon 25 quai Jean Moulin BP2066 69226 Lyon cedex 02”. Les SPA, comme celle de Marennes, peuvent aussi être aidées via l'envoi de nourriture par colis ou sur rendez-vous en contactant le refuge.

Concernant les adoptions, elles sont pour le moment suspendues. “Nous verrons dans les semaines à venir si une stratégie est envisageable pour permettre les adoptions et nous vous tiendrons informés”, indique la SPA de Lyon.