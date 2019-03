Après Christchurch, Collomb renforce la protection des mosquées de Lyon

Du monde des modèles réduits, au Printemps du cinéma, ce week-end du 16 et 17 mars conservera une certaine magie à Lyon et autour. Que faire durant ces deux jours ? Voici notre sélection. Le monde du modèle réduit Le 16 et 17mars aura lieu le 3e Anse Festi modélisme. Situé à salle Ansolia impasse Lamartine à […]