François d'Haene remporte l'Ultra Trail Mont-Blanc

Dans une édition 2017 très relevée, le viticulteur beaujolais François d'Haene a remporté l'Ultra Trail du Mont-Blanc ce samedi à Chamonix.

©Jean-Pierre Vidot

Jamais deux sans trois. L'ultratrailer français a réalisé l'exploit de s'imposer pour la troisième fois dans cette incroyable course (171 km) devant le monstre de la discipline Kylian Jornet, qu'il rejoint au palmarès. Le viticulteur beaujolais signe par la même occasion un record avec un temps de 19 heures et 3 minutes. Du jamais vu sur l'UTMB. Accueilli par une foule impressionnante dans les rues de Chamonix, François d'Haene a prouvé qu'il était le meilleur ultratrailer du moment. Il avait déjà remporté la Diagonale des Fous (170 km) à la Réunion fin 2016. Le jeune prodige américain Walmsley a donné du fil à retordre au Français mais il a craqué après 12 heures de course. Le retour de Kylian Jornet dans les derniers kilomètres n'aura pas eu raison de François d'Haene.

"C'est la folie"

"Je suis très content ! C'était pas évident. C'est fabuleux, ça s'est bien passé pour moi. La nuit a été très agréable, on a couru à trois et puis après il a fallu rentrer sur Chamonix, c'était compliqué. Vous m'applaudissez, mais derrière il y a encore beaucoup de coureurs. Les gens nous ont acclamés tout le long, c'était fabuleux. C'est la folie, merci au public d'être présent", s'est enthousiasmé le Français après la course.