Top 14 : le LOU prolonge de cinq ans le contrat de Pierre Mignoni

Le club de rugby lyonnais vient d’annoncer la prolongation jusqu’en juin 2023 de son manager sportif, Pierre Mignoni.

@Maxppp Pierre Mignoni

Le LOU vient d'annoncer la prolongation pour cinq ans de son manager sportif, Pierre Mignoni. L’ancien joueur de Clermont, Toulouse ou encore Toulon était en fin de contrat en juin 2018 et est donc désormais lié au club lyonnais jusqu'en juin 2023. "Fort des résultats obtenus depuis deux saisons et dans la foulée d’un début de saison prometteur, Olivier Ginon, président de GL events et actionnaire du LOU Rugby et Yann Roubert, président de la SASP, ont décidé de renouveler leur confiance à Pierre Mignoni", a écrit le club dans un communiqué.

Pierre Mignoni est arrivé au LOU en 2015 en provenance de Toulon. Champion de Pro D2, il a ensuite maintenu le club en Top 14 l'an passé et vient de réaliser un début de saison 2017-2018 canon en étant 3e du championnat à seulement 1 point du leader Montpellier après 5 journées.