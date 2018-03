Rémi Garde et les Lyonnais de Montréal à l’assaut de la MLS

D’abord Rémi Garde, puis Joël Bats, Robert Duverne et Maxence Flachez, ils ont tous rejoint la Major League Soccer nord-américaine et le club de l’Impact de Montréal. Ils vont découvrir ce dimanche soir ce nouveau championnat.

© Rémi Garde twitter Maxence Flachez, Rémi Garde, Joël Bats et Robert Duverne (de g. à d.)

C’est le grand jour pour l’équipe de Lyonnais qui est à la tête de l’Impact de Montréal. Le club de la capitale du Québec démarre sa saison de MLS (Major League Soccer) par un déplacement à Vancouver à minuit heure française. Pas moins de quatre Lyonnais sont dans le staff du club québecois emmené par Rémi Garde.

Sans club depuis son expérience ratée à Aston Villa en 2016, Rémi Garde a rejoint Montréal en novembre dernier. L’ancien entraîneur et responsable du centre de formation de l’OL qui avait fait éclore Alexandre Lacazette ou encore Nabil Fekir a donc eu plusieurs mois pour préparer sereinement la saison de MLS. Robert Duverne, ancien préparateur physique de la maison lyonnaise mais aussi de l’équipe de France, a très vite rejoint son ancien collègue, avant que Joël Bats, ancien entraîneur des gardiens de l'OL, ne débarque à son tour ces dernières semaines. Dernier Lyonnais de la liste, Maxence Flachez, formé au club, avait entraîné l’équipe de jeunes de l’OL, qu’il avait emmené en finale de Gambardella en 2015, avant de prendre en main l’équipe réserve. Il était sans contrat depuis le début de la saison.

Reconstruire une équipe

Rémi Garde a été engagé dans le but de construire une équipe dans la durée après une saison 2017 très décevante et qui s’est achevée sans qualifications aux play-offs pour les Montréalais. Il devra, pour réussir, s’habituer à un marché des transferts et un championnat aux fonctionnements très différents. La MLS se rapproche bien plus du basket américain de la NBA que de la Ligue 1 en termes de règlement. En MLS, pas de descente, un strict contrôle des salaires des joueurs, un marché des transferts très réglementé et complexe, un draft annuel où la pire équipe de la saison passée choisit le meilleur jeune joueur universitaire etc.

C’est avec une équipe affaiblie que le coach lyonnais se présente ce soir à Vancouver en l’absence notamment de deux défenseurs centraux de métier. L’Impact de Montréal n’est assurément pas favori.

Certains matchs de MLS sont diffusés en direct sur les chaînes Eurosport qui en détient les droits pour la France.

