Métropole : la répartition des délégations des vice-présidents

Dix jours après l’élection de David Kimelfeld à la tête de la métropole de Lyon, les délégations des vice-présidents ont été attribuées ce jeudi matin.

© Tim Douet

Alors que David Kimelfeld présidera ce jeudi après-midi le premier conseil métropolitain de l'après-Gérard Collomb, les délégations des vice-présidents ont été attribuées ce matin. Marc Grivel hérite du poste de premier vice-président, délégué à l’organisation et à la cohésion territoriale, et Fouziya Bouzerda de celui de 2e vice-présidente chargée de l'économie et de l'insertion. Jean-Paul Bret, le maire de Villeurbanne, s'occupera des universités alors que Richard Brumm reste aux finances. Le nouveau maire de Lyon, Georges Képénékian, sera à la politique de la ville et l'ex-ministre Hélène Geoffroy à l'action foncière.

Mise à jour (20/07, 14h25) : Concernant les collèges, pas de vice-président mais un conseiller délégué à l’Éducation, aux Collèges et aux Actions éducatives, Eric Desbos, "qui était déjà en charge de ces questions" a précisé la Métropole à Lyon Capitale.

Liste des délégations des vice-présidents de la métropole

Marc Grivel – 1er vice-président délégué à l’Organisation, à la Cohésion territoriale, aux Synergies métropolitaines transversales et aux Ressources humaines

Fouziya Bouzerda – 2e vice-présidente déléguée à l’Économie et à l’Insertion

Jean-Paul Bret – 3e vice-président délégué aux Universités

Michèle Vullien – 4e vice-présidente déléguée aux Déplacements et aux Intermodalités

Richard Brumm – 5e vice-président délégué aux Finances

Jean-Luc Da Passano – 6e vice-président délégué aux Grands Ouvrages et Grandes Infrastructures, à la Prévention des risques naturels et technologiques et au Devoir de mémoire

Myriam Picot – 7e vice-présidente déléguée à la Culture

Michel Le Faou – 8e vice-président délégué à l’Urbanisme et au renouvellement urbain, à l’Habitat et au Cadre de vie

Pierre Abadie – 9e vice-président délégué à la Voirie, hors grands ouvrages et grandes infrastructures

Roland Crimier – 10e vice-président délégué à l’Énergie et aux Projets Carré de Soie et Grand Montout

Thierry Philip – 11e vice-président délégué à l’Environnement, à la Santé et au bien-être dans la ville

Alain Galliano – 12e vice-président délégué aux Relations internationales et à l’Attractivité

Karine Dognin-Sauze – 13e vice-présidente déléguée à l’Innovation, à la Métropole Intelligente, au Développement numérique et à la Mobilité intelligente

Jean-Paul Colin – 14e vice-président délégué à l’Eau et à l’Assainissement

Bruno Charles – 15e vice-président délégué au Développement durable, à la Biodiversité, à la Trame verte et à la Politique agricole

Hélène Geoffroy – 16e vice-présidente déléguée à l’Action foncière

Murielle Laurent – 17e vice-présidente déléguée à l’Action sociale et éducative

Laura Gandolfi – 18e vice-présidente déléguée au Déploiement des politiques de solidarités en direction des personnes âgées et personnes en situation de handicap

Guy Barral – 19e vice-président délégué à la Politique sportive

Sandrine Frih – 20e vice-présidente déléguée à la Politique de concertation, à la Participation citoyenne et à la Vie associative

Gérard Claisse – 21e vice-président délégué à la Politique d’achat public, aux Gestions externes, aux Affaires juridiques et assurances

Béatrice Vessiller – 22e vice-président délégué à la Rénovation thermique des logements, aux Programmes d’intérêt général énergétiques, au Pilotage des aides de l’ANAH et au Fonds de solidarité énergétique

Renaud George – 23e vice-président délégué au Pacte et à la démarche prospective métropolitains

Prosper Kabalo – 24e vice-président délégué à l’Administration générale, à la Logistique et au Patrimoine bâti

Georges Képénékian – 25e vice-président délégué à la Politique de la ville

