Conseil Municipal de Lyon : du nouveau après 16 ans

Ce mardi 18 juillet s’est tenu pour la première fois depuis 16 ans un conseil Municipal de la Lyon sans Gérard Collomb. Une grande nouveauté pour tous ceux qui étaient présents, et l’occasion pour Georges Képénékian de donner le ton de son mandat.

© Tim Douet Georges Képénékian est le nouveau maire de Lyon

À quelques détails près, on aurait pu penser qu'il s'agissait d'un conseil municipal comme un autre. L'Hôtel de Ville, les adjoints au maire, quelques membres de l'opposition. Mais un nouveau maire. Hier pour la première fois depuis plus de 16 ans ce n’était pas Gérard Collomb qui siégeait à la place du Maire. 16 années durant, il a présidé les conseils avant de finalement laisser la place à son successeur socialiste Georges Képénékian. Après de brefs remerciements, le nouveau maire de Lyon a tenté de prendre ses marques. Mais c'est une mécanique à laquelle il est habitué. Ancien adjoint à la culture, il a d'ailleurs conservé ce titre lors de ce premier conseil, puisqu'il n'avait pas encore donné les délégations de ses propres adjoints.

Le premier sujet résidait en la rénovation du quartier États-Unis. Messieurs Le Faou, Durand et Levy ont dressé un récapitulatif des travaux entrepris et à venir quant à ce quartier du 8e arrondissement. Musée à ciel ouvert avec ses murs peints, mais aussi quartier indispensable pour ses logements aux loyers accessibles, le quartier conçu selon l'architecte Tony Garnier est restauré pour, selon M. Le Faou, proposer des logements "durables et abordables". Un projet piloté par Grand Lyon Habitat et qui devrait coûter près de 87 200€ par logement rénové. Un budget plus que conséquent pour des travaux qui ont débuté en 2016 avec une première phase de raccord au chauffage électrique.

Semblant de contestation et rituel de rigueur

Après les questions écrites concernant le 8e arrondissement viennent les dossiers de la première commission. Le nouveau Maire de Lyon a rapidement trouvé sa place, appelant au silence de temps à autre. On notera tout de même quelques hésitations et même quelques oublis. À trois reprises, comme il l'a souligné "Jamais deux sans trois", il a oublié de faire voter les dossiers. Les membres du conseil lui ont largement pardonné ces flottements. Le reste de la séance s'est déroulée dans un calme relatif, avec une assistance légèrement dissipée et parfois peu attentive, qui râle doucement, et qui n'écoute que d'une oreille distraite. Certains comme M. Guilland se sont plaints du retard que prenait le conseil, pendant que d'autres ont préféré s'éclipser quelques minutes à plusieurs reprises.

Peu d’échanges véhéments lors de ce conseil. Les interventions prévues ont été tenues dans les temps impartis et l’UDI, Les Républicains et le groupe Lyon citoyenne et solidaire ont été quasiment les seuls à prendre la parole. La question des rythmes scolaires a été évoquée. C'est Denis Broliquier (UDI) qui est intervenu, rappelant que tous, parents comme personnels éducatifs se sont adaptés tant bien que mal à la réforme des 4 jours et demi, sans pour autant qu'elle soit jugée meilleure pour les enfants. Et Stéphane Guilland (UDI) de renchérir à son tour, posant à Georges Képénékian cette question provocante : "Quelle capacité avons-nous à continuer dans une impasse ?". Ce à quoi le Maire de Lyon n'a pas manqué de répondre que changer de nouveau de rythme pour la rentrée 2017 serait déraisonnable en raison du peu de temps disponible pour réorganiser les jours de classe. L'insatisfaction des parents et des enseignants relevées par messieurs Broliquier et Guilland a trouvé réponse dans la phrase presque sentence du Maire : "Concerter ne veut pas dire qu'on écoute chacun". On peut relever aussi les quelques pics lancés par Nathalie Perrin Gilbert à Nicole Gay (Lyon Gauche Solidaires) quand elle a précisé que son parti voulait le retrait du dossier concernant l'Église Saint-Bernard. Inachevée, consolidée puis fermée au public, l'Église Saint Bernard a été désacralisée en juin 2016. De cette date est né le projet de convertir le lieu en un regroupement de bureaux privés, des bars, restaurants et espaces détente. Non loin de plaire à tous, ce projet est selon Nathalie Perrin Gilbert une incitation à la "gentrification". Par ailleurs, elle a rappelé que la teneur du bail emphytéotique fait du lieu un espace propice à l’intérêt particulier, et non à l’intérêt général.* Malgré cette intervention accompagnée de celles de Jean-Dominique Durand (Centre Démocrate), François Royer (UDI) et Guy Corazzol (Socialiste), le dossier a tout de même été approuvé par la commission.

Fausse alerte

Si ces interventions n’étaient que peu convaincantes, c’était pourtant un début plus "passionné" qu’avait annoncé le maire de Lyon. Alors que Denis Broliquier a évoqué le problème du Musée des Tissus, rappelant au passage que la Région était prête à investir contrairement à la Ville et à la Métropole qui restaient silencieuses, Képénékian n’a pas manqué de répondre en se fâchant. “Nous ne sommes pas absents”, a-t-il clamé. Il a rappelé l’intérêt de trouver de nouveaux modèles économiques qui permettraient de financer de telles structures, terminant son intervention par un laconique "Si la Région veut intervenir, c’est très bien." Les tensions autour du musée et les enjeux qui s’en dégagent ne sont que plus palpables.

C'est un Maire de Lyon ni autoritaire ni laxiste qui s'est présenté lors de ce conseil municipal. La séance s'est clôturée sur l'annonce des nouveaux adjoints au Maire, et de nouveaux remerciements. En définitive, le conseil s’est déroulé de manière tout ce qu’il y a de plus habituel, au détail près que ce n’était plus la présence, mais le souvenir de Gérard Collomb qui flottait au-dessus de l’assistance.

*Un bail emphytéotique est un bail de très longue durée qui confère au locataire un statut très proche de celui du propriétaire, lui donnant ainsi le droit de disposer du lieu comme il l’entend.