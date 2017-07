Ville de Lyon : la liste des adjoints de Georges Képénékian

Georges Képénékian a officiellement été élu maire de Lyon à la place de Gérard Collomb ce lundi 17 juillet. Après son élection, il a annoncé la liste des membres de son exécutif, sans grande surprise. Le poste de premier adjoint a été donné à Richard Brumm.

© Florent Aceto Conseil municipal de la ville de Lyon.

Après son élection aux fonctions de maire de Lyon, Georges Képénékian a présenté la liste de ses adjoints. Une liste dans laquelle ne figure aucun membre de l'opposition et qui ne comporte aucune surprise. Ce nouvel exécutif s'inscrit dans la continuité du précédent. On peut cependant noter la promotion de Karine Dognin-Sauze, qui passe de 12e à 2e adjointe. Loïc Graber est lui aussi promu, de 21e et dernier à 7e. Quant à Jérôme Maleski, très déçu en 2014 de ne pas être adjoint, il se voit récompensé en étant nommé à la 21e position. Les délégations des adjoints seront connues dans la semaine.

Liste complète des adjoints au maire de Lyon

1er adjoint – Richard Brumm

2e adjointe – Karine Dognin-Sauze

3e – Jean-Yves Sécheresse

4e – Zohra Aït Maten

5e – Guy Corazzol

6e – Nicole Gay

7e – Loïc Graber

8e – Fouziya Bouzerda

9e – Alain Giordano

10e – Anne-Sophie Condemine

11e – Gérard Claisse

12e – Blandine Reynaud

13e – Jean-Dominique Durand

14e – Françoise Rivoire

15e – Michel Le Faou

16e – Thérèse Rabatel

17e – Yann Cucherat

18e – Dounia Besson

19e – Charles-Franck Levy

20e – Sandrine Frih

21e – Jérôme Maliski

