Quand Edouard Philippe parie un côte-rôtie avec Gérard Collomb

Le JDD révèle un petit défi lancé par le Premier ministre à son collègue de l'Intérieur : citer Saint-Augustin à l'Assemblée.

©Tim Douet Gérard Collomb et Edouard Philippe

Cap' ou pas cap' de citer Saint-Augustin lors des questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale ? Pour l'agrégé de lettres classiques qu'est Gérard Collomb, le défi lancé par le Premier ministre se devait d'être relevé. Surtout qu'Edouard Philippe avait promis une bouteille de côte-rôtie en cas de réussite, raconte Le Journal du dimanche dans son édition du 4 mars.

Résultat, le 21 février dans l'Hémicycle, le ministre de l'Intérieur, répondant à une question sur le projet de loi sur le droit d'asile, lance: "J'aimais aimer et, aimant aimer, je cherchais qui aimer." Pari gagné, devant des députés sans aucun doute interloqués. La bouteille promise quittait Matignon pour la place Beauvau le soir même. Comme quoi, même en politique et devant la représentation nationale, on peut s'amuser.