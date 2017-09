Présidence des Républicains : Laurent Wauquiez officiellement candidat

Laurent Wauquiez a officiellement annoncé sa candidature à la présidence du parti Les Républicains dont l'élection aura lieu les 10 et 17 décembre prochain.

ROMAIN LAFABREGUE / AFP Laurent Wauquiez au sommet du mont Mézenc pour le lancement de sa campagne des régionales de 2015

Le suspens ne faisait que peu de doute. Laurent Wauquiez vient d'annoncer dans une interview publiée dans le journal Le Figaro qu'il était candidat à la présidence du parti Les Républicains. "Je veux faire renaître l'espoir à droite. Je pense qu'on a besoin d'un profond renouvellement et je veux que la reconstruction de notre droite se fasse sur des valeurs claires. Je suis candidat parce que je pense que la France a besoin de la droite. Et il faut que la droite soit vraiment de droite", a-t-il confié au quotidien. L'élection du président du parti Les Républicains aura lieu les 10 et 17 décembre prochain. Laurent Wauquiez n'est pas le seul en course puisque Daniel Fasquelle, député du Pas-de-Calais, Florence Portelli, maire de Taverny (Val d'Oise) et Laurence Sailliet, membre du bureau politique des Républicains, ont aussi annoncé leurs candidatures. Mais l'ancien député de Haute-Loire est le seul ténor de la droite à avoir fait acte de candidature.

Cheveux gris et parka rouge

Le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes débutera sa conquête par une métaphore, à peine voilée de son ascension, en grimpant comme chaque année le mont Mezenc (Haute-Loire) ce dimanche, entourée par une cohorte de militants des jeunes républicains. Ces derniers étant réunis ce week-end à Pierre-Bénite pour leur campus national.

Une ascension qui s'annonce donc très médiatique pour un Laurent Wauquiez qui semble ne rien vouloir laisser au hasard. Jusqu'au moindre détail, comme le rapporte le journal Le Monde, selon lequel l'ancien maire du Puy-en-Velay s'est longtemps "teint en poivre et sel pour apparaître plus expérimenté que certains jeunes loups sarkozystes". "C’est quelqu’un de très construit. Il aime ou fait quelque chose quand c’est dans l’air du temps ou que cela lui permet de monter une marche", décrit un ancien collaborateur au quotidien. Cheveux gris et parka rouge, Laurent Wauquiez, né à Lyon, aurait aussi utilisé les services d’un coach vocal pour retrouver son accent de Haute-Loire. Un département qui sera comme en 2015 avant les élections régionales, le fer de lance de ses ambitions politiques.