Présidence de LR : Laurent Wauquiez favori à l’image dégradée

Selon un sondage Odoxa, réalisé pour Le Figaro et Franceinfo, 62% des sympathisants Les Républicains se disent prêts à voter pour Laurent Wauquiez. Mais l’étude révèle aussi que l’image du candidat auprès de l’opinion est très détériorée.

© Tim Douet Laurent Wauquiez.

Il est de loin le candidat dont on parle le plus sur les réseaux sociaux avec 78,1% des messages sur les trois candidats à la présidence des Républicains. Laurent Wauquiez est largement favori pour l’emporter face à Florence Portelli (20%) et Maël de Calan (14%). Le sondage indique qu’ils sont 62% parmi les sympathisants de la droite à avoir l’intention de voter pour le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

En revanche, l’étude, réalisée par l’institut Odoxa pour le Figaro et Franceinfo, révèle aussi que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a perdu seize points en moins de deux mois. À côté, la candidate filloniste Florence Portelli a gagné de 6 points et le juppéiste Maël de Calan a progressé de 14 points dans le sondage.

À deux jours du premier tour de l’élection interne qui aura lieu dimanche 10 décembre, le candidat favori à la présidence des Républicains perd du terrain dans l’opinion, parmi les gens de droite. Sa campagne aurait en effet déçu plus d’un sympathisant Les Républicains. Comme l’explique Gaël Sliman, président de l’institut de sondage Odoxa, même si Laurent Wauquiez peut s’appuyer sur sa "large domination", il estime que "sa campagne a déplu" et que son image est "très dégradée". Les Français interrogés ne le trouvent pas "honnête" (60%), ni "proche des gens" (62%), et plus de la moitié d’entre eux ne le trouvent ni "sympathique", ni "compétent". Une personne sur deux estime que le candidat est "démagogue" et qu’il "imite le Front national".

50% le trouvent "démagogue"

En revanche, parmi les sympathisants Les Républicains interrogés, 86% le trouvent "dynamique", et les trois quarts d’entre eux l’estiment "compétent". Mais il est tout de même qualifié de "démagogue" pour une personne sur deux, et 31% des sympathisants jugent que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes "imite le Front national". Dernier élément révélateur de cette étude, le sondage relève que seulement 33% des sympathisants Les Républicains voudraient voir en Laurent Wauquiez la personnalité politique pour représenter la droite à la présidentielle de 2022. Parmi les Français, seuls 15% souhaitent le voir représenter la droite dans la course vers l’Elysée, Xavier Bertrand le devance avec 17% des sondés en sa faveur.

© Odoxa Laurent Wauquiez, selon les Français interrogés

Le parti des Républicains ne cache pas ses inquiétudes sur la participation des adhérents les 10 et 17 décembre, d’après le Monde. La direction du parti prédit une faible participation. Elle estime de 60 000 à 80 000 le nombre de personnes qui iraient voter dimanche pour le parti. La victoire déjà presque acquise un Laurent Wauquiez très favori n’encourage pas à une forte mobilisation de la part des sympathisants Les Républicains.

D’après un sondage réalisé les 6 et 7 décembre sur internet, selon la méthode des quotas. L’institut s’est appuyé sur un échantillon de 986 personnes représentatives de la population française, dont 283 sympathisants de la droite et 113 adhérents Les Républicains.