Législatives dans le Rhône : la France insoumise dévoile ses candidats

Le mouvement la France insoumise a annoncé la liste de ses candidats pour les élections législatives 2017.

© Erick Roux de Bézieux Meeting de Jean-Luc Mélenchon à Eurexpo, le 5 février 2017.

La France insoumise, le parti politique de Jean-Luc Mélenchon a publié la liste de ses candidates et candidats pour les prochaines élections législatives de 2017 "Les candidates et candidats de la France insoumise ont été désignés dans le cadre novateur et démocratique d'assemblées citoyennes ouvertes à tous. Ce processus a permis de faire émerger des candidatures citoyennes préfigurant la 6e République", écrit le mouvement dans un communiqué.

Selon la France insoumise, "toutes et tous ont signé une charte de l'association de lutte contre la corruption Anticor" et s’engagent :

- À n'avoir qu'un seul mandat et qu'une seule activité, celle de député de la République ;

- À publier un compte rendu de mandat régulier comprenant les votes mais aussi le travail d'échanges avec les associations, syndicats, réseaux ou collectifs rencontrés au cours de la campagne ;

- À n’accepter aucun don, cadeau ou prêt, de nature à les influencer ;

- À lutter contre les privilèges, notamment à déposer et défendre une proposition de loi pour réintégrer le régime de retraite des députés au sein du régime général.

Les candidats :

1re circonscription : Élliott AUBIN et Michèle LE DILY

2e circonscription : Éleni FERLET et Basile MARTI

3e circonscription : Pascal LE BRUN et Nicole BENAYOUN

4e circonscription : Anne FONTENILLE et Julien RAVELLO

5e circonscription : Céline BERNARDI et Michel POULAIN

6e circonscription : Laurent LEGENDRE et Céline FRATCZAK

7e circonscription : Andrea KOTARAC et Sophie CHARRIER

8e circonscription : Fabien DE MARCHI et Pascale CERNICCHIARO

10e circonscription : Olivier DAUDÉ

12e circonscription : Éloi NAVARRO et Brigitte GILLET-CHANEL

13e circonscription : Laure LEBARON et Roland PACAUD