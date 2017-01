Laurent Wauquiez fête ses 1 an sur Twitter

Depuis le dimanche de Noël, Laurent Wauquiez diffuse un tweet par jour pour saluer sa propre action à la Région.

Capture d'écran du compte Twitter de Laurent Wauquiez

Si la période qui précède le nouvel an est souvent celle de la remise en question et de l'élaboration d'une liste de bonnes résolutions à prendre pour l'année suivante, cela peut aussi être l'occasion de se féliciter de l'année qui vient de passer. Laurent Wauquiez semble avoir rapidement fait son choix. Depuis le 26 décembre, chaque journée a le droit à un nouveau tweet de la série : "1 an en Auvergne-Rhône-Alpes, 1 an de promesses tenues". L'équipe de communication de Laurent Wauquiez est même allé jusqu'à créer le hashtag "1AnEnAuvergneRhôneAlpes" avec lequel s'affronte quelques uns de ses sympathisants et quelques uns de ses opposants.

Élu le 4 janvier dernier à la tête de la nouvelle région, il célèbre donc depuis une semaine, à coup de schéma et de chiffres clés : "Une région et des élus exemplaires", "La Région Numéro 1 pour la lutte contre le gaspillage", "Un bouclier de sécurité pour la Région", "Pas de financement pour le communautarisme", "La Région qui défend la ruralité" et enfin, "Une région qui récompense le mérite". Une campagne de communication parodiée par un "Réseau citoyen" qui soutient le maire écologiste de Grenoble, Eric Piolle, qui a utilisé les mêmes codes que Laurent Wauquiez en changeant l'intitulé : "1 an en Auvergne-Rhône-Alpes, un an de politicaillerie". Même en période de fête, il n'y a pas de trêve qui tienne à quelques mois d'échéances électorales importantes, aussi bien pour la droite que pour la gauche.