Gérard Collomb fait la tournée des ex de Beauvau

Selon le JDD, le ministre de l'Intérieur a déjà rencontré Bernard Cazeneuve ou Nicolas Sarkozy.

Passation de pouvoir entre Gérard Collomb et Matthias Fekl au ministère de l'Intérieur

"Gérard Collomb a entrepris une série de rencontres discrètes avec tous ceux qui l'ont précédé place Beauvau." C'est ce que révèle Le Journal du dimanche aujourd'hui, dans ses "Indiscrets JDD-Europe 1". Le ministre de l'Intérieur en exercice a ainsi déjà rencontré Bernard Cazeneuve, Manuel Valls et Nicolas Sarkozy. Et le "prochain sur la liste", d'après le JDD, sera Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur de Lionel Jospin. Le journal ne précise pas si Gérard Collomb s'entretiendra avec d'autres ex, comme Brice Hortefeux, Michèle Alliot-Marie, Daniel Vaillant ou Claude Guéant...