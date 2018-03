À Lyon 3, un canular sur une "conférence" de Laurent Wauquiez

Surfant sur le feuilleton médiatique du cours dispensé à L'EM Lyon par Laurent Wauquiez, le groupe Facebook Ment Joulin Post - Le Gorafi de Lyon 3 a créé un faux événement pour annoncer une conférence du président du parti Les Républicains.

Non, Laurent Wauquiez ne se rendra pas à l'université Jean Moulin Lyon 3 pour une conférence au mois d'avril. La perspective d'un tel événement a cependant fait plaisanter de nombreux internautes sur Facebook. Depuis la diffusion d'enregistrements de ses propos lors de cours dispensés à l'EM Lyon, des parodies ont émergé sur les réseaux sociaux. À Lyon, le groupe Ment Joulin Post - Le Gorafi de Lyon 3 a ainsi annoncé sur sa page la tenue d'une fausse conférence de Laurent Wauquiez dans laquelle le président du parti LR viendrait à Lyon "pour présenter ses excuses "à tous ces abrutis"". Si l’événement n'est pas annoncé pour le 1er avril, il s'apparente à un beau poisson. Depuis la publication de ce faux événement, un peu plus de 800 personnes suivent les publications qui y sont associées. La dernière en date se fend d'une comparaison à l'actualité du ballon rond : "avant goût : nous pouvons déjà vous annoncer que Laurent Wauquiez devrait notamment reprocher à Emmanuel Macron d'avoir causé la blessure de Neymar pour favoriser le Real Madrid "car il méprise notre nation française et ne se soucie que du reste de l'Union européenne" écrit le groupe à l'origine de la page parodique.