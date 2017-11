Les identitaires lyonnais veulent manifester à Paris

Des cars affrétés par le mouvement d'extrême-droite, partiront ce samedi en direction de Paris, où Génération identitaire organise une manifestation. Manifestation interdite par la préfecture de police la capitale.

MATTHIEU ALEXANDRE / AFP Manifestation Génération identitaire

Désormais préfet de police de Paris, l'ancien préfet du Rhône, Michel Delpuech a décidé d'interdire la manifestation pour laquelle le mouvement d'extrême-droite Génération identitaire avait déposé une demande d'autorisation. Mais l'interdiction qui se profile ne semble pas entamer la confiance des militants identitaires, prêts à défiler "contre l'islamisme". "Nous avons posé un référé au tribunal administratif, nous sommes confiants", assure Johan Teissier, responsable du mouvement à Montpellier. Des bus à destination de Paris ont été affrétés par les antennes de Génération identitaire dans les grandes villes de France, nous confirme-t-il. Certains partiront évidemment de Lyon, où le mouvement a son QG, montée du Change.

Risque d'affrontements

Michel Delpuech considère ce rassemblement comme "susceptible de rassembler des groupements violents appartenant à la mouvance de l'ultra-droite provenant aussi bien de la région parisienne, que de la province, ainsi que d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie et du Royaume-Uni". L'arrêté évoque la crainte d'affrontements avec des mouvances d'extrême-gauche. La préfecture de police souhaite "éviter des affrontements violents et des troubles à l'ordre public qui peuvent en résulter". Et ménager des forces de l'ordre déjà mobilisées sur d'autres manifestations et dans le cadre "la menace terroriste".

Le début de la manifestation est prévu à 15 heures, à la Motte-Picquet, dans le 15e arrondissement. La réponse du tribunal administratif au référé des militants identitaires devrait tomber en début d'après-midi.

Mise à jour 14h15 : La manifestation demeure bien interdite. "Le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête en référé de Génération Identitaire, a indiqué la préfecture de police en début d'après-midi. L'arrêté du Préfet de Police d'interdiction de cette manifestation, comme de tout rassemblement en opposition, s'appliquera donc cet après-midi".

Lire aussi : L'extrême-droite radicale poursuit son implantation dans le Vieux-Lyon