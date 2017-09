Villeurbanne : un père et son fils font intervenir le RAID

Le RAID a dû intervenir deux nuits ce week-end pour des coups de feu tirés dans l’agglomération. Dans la nuit de samedi à dimanche, un père et son fils ont été interpellés après avoir utilisé un fusil de chasse dans une cour intérieure.

© Tim Douet

Une intervention du Raid pour un père et son fils, tous deux alcoolisés ce samedi soir. Vers 3h du matin, les habitants de la rue des Bienvenus, à Villeurbanne, sont brusquement réveillés par des coups de feu tirés depuis la cour intérieure d'un pâté d'immeubles, rapporte Le Progrès. Le père, 54 ans, et le fils, 25 ans, visiblement sous l'emprise de l'alcool, s'amusent avec un fusil de chasse. L’arme appartient à l'un d'eux, pour pratiquer du ball-trap. La présence de deux hommes armés est rapportée à la police, qui organise alors une intervention menée par le Raid, l'unité d'élite de la Police nationale. Les deux hommes ont été interpellés et seront jugés ce lundi en comparution immédiate. La veille, c'est à Caluire que les hommes du Raid avaient dû intervenir. Il s'agissait cette fois d'adolescents qui s'étaient amusés à tirer avec un pistolet à grenaille depuis une terrasse d'appartement.