Ivre et sous l’emprise de cocaïne, un homme s’est présenté devant le PC sécurité d’une entreprise pour exhiber ses partis génitale.

©Tim Douet

Un homme âgé de 32 ans vivant à Francheleins (Ain) a été interpellé ce lundi à 14h15 avenue Édouard Herriot à Limas. En état d'ivresse et sous l'emprise de cocaïne, il s'était présenté devant le PC sécurité d'une société pour montrer ses parties génitales aux employés. Son domicile a été perquisitionné et un pochon de cocaïne a été découvert. L'homme a reconnu les faits et va être présenté ce mercredi devant le parquet de Villefranche-sur-Saône.