Des motards sans casque percutent un cortège de mariage à Rillieux

En marge de l'accident, des affrontements ont eu lieu entre les policiers et des personnes du cortège.

Capture d'écran Google Street View Avenue de l'Europe, à Rillieux-la-Pape.

À Rillieux-la-Pape, ce samedi, deux hommes âgés de 17 et 18 ans ont percuté un véhicule de cortège de mariage. Alors qu'ils circulaient sans casque sur une moto volée lancée à plus de 100km/h, les jeunes motards n'ont pu éviter le cortège qui se trouvait en face. La moto s'est alors violemment encastrée dans le 4x4 du cortège. Très vite, deux patrouilles de policiers municipaux et nationaux ont pu intervenir grâce au système de vidéo protection mis en place dans la commune.

À peine quelques minutes après l'accident, les forces de l'ordre étaient donc sur place. La rapidité de cette intervention a surpris les personnes présentes, qui ont d'abord cru qu'il s'agissait d'une course-poursuite entre les policiers et les délinquants routiers. L'ambiance s'est immédiatement tendue et des coups ont été échangés entre policiers et quelques personnes de la foule.

"Une course-poursuite aurait été impossible dans ces conditions. Le personnel de la police n'était pas assez nombreux et on refuse catégoriquement les courses-poursuite un jour de mariage, au vu des risques que cela peut entraîner," a déclaré le cabinet du maire de Rillieux.

Finalement, moins de deux heures plus tard, la foule était dispersée et la mairie a pu officier les quatre autres mariages prévus ce même jour. Suite à ces événements, deux voitures ont été incendiées cette nuit dans la commune.

Dans l'accident, l'un des motards a été blessé et a été transporté à la polyclinique de Rillieux. "Ses jours ne sont pas en danger", a affirmé le cabinet du maire.

En octobre 2016, un motard de 26 ans qui faisait partie d'un cortège de mariage avait perdu la vie dans un accident à Rillieux-la-Pape.