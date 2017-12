Agenda : que faire à Lyon le week-end du 15 au 17 décembre ?

En pleine course effrénée aux cadeaux de Noël, l’agenda lyonnais fourmille de propositions culturelles. 7e art, théâtre ou encore déambulation en compagnie d’un mentaliste, la diversité est au rendez-vous ce week-end.

©Muriel Chaulet Chaque année la patinoire des Lumières s'installe place Ambroise Courtois ©Muriel Chaulet

Se laisser conter "Dormir cent ans"

Aurore, douze ans, et Théo, treize ans, se rencontrent dans leurs rêves. Contes de fées des Frères Grimm et de Charles Perrault s'y succèdent pour narrer le passage des deux enfants à travers l'adolescence. Molière du meilleur spectacle Jeune Public 2017, "Dormir cent ans" de Pauline Bureau arrive ce week-end à Lyon pour deux représentations accessibles dès 8 ans. Plusieurs spectacles sont accessibles aux plus jeunes tout au long du mois de décembre.

Vendredi à 19h et samedi à 16h, au théâtre La Renaissance – Billeterie en ligne ici

Patiner sur la glace en plein quartier des Lumières

La patinoire des Lumières est de retour dès ce soir sur la place Ambroise Courtois, à l'initiative du Comité des Fêtes de Montplaisir. L'occasion de s'adonner aux joies de la glisse avec une vue directe sur le Musée Lumière. Cette année, la "lugiglace" est proposée aux personnes à mobilité réduite. Le port d'un casque est conseillé chez les plus jeunes et les gants obligatoires pour tous.

Inauguration vendredi à 20h. Tous les jours jusqu'au 7 janvier 2018, place Ambroise Courtois

Basculer l'envers du décor à la Biennale

© Blaise Adilon Marco Godinho / Hector Zamora – Forever immigrant / Synclastic/Anticlastic.

La Biennale d'Art Contemporain s'offre une dernière nocturne durant laquelle les expositions sont accessibles jusqu'à 22h au Musée d'Art Contemporain de Lyon. La dernière visite des coulisses des "Mondes Flottants" a également lieu ce soir. Alexis Bergeron, régisseur d'exposition, y guide les visiteurs à travers un parcours d'oeuvres et d'installations présentes pour la Biennale jusqu'au 7 janvier 2018. Quelques places restantes en fin de matinée.

Nocturne vendredi jusqu'à 22h et visite des coulisses à 18h15, au Musée d'Art Contemporain de Lyon - Réservation pour la visite guidée au 04 27 46 65 65.

Applaudir le cirque Bouffon au théâtre d'Irigny

La compagnie de cirque allemande Bouffon, fondée par l'ancien membre du Cirque du Soleil Frédéric Zipperlin, revient dans la région lyonnaise pour deux soirées de spectacle. Au programme, acrobaties, comédies, musiques, théâtre et danse. Rendez-vous au théâtre du Sémaphore à Irigny.

Vendredi et samedi à 20h30, au théâtre du Sémaphore à Irigny - Réservations au 04 72 30 47 90.

Déambuler avec un mentaliste à Villeurbanne

Le magicien mental René Cousins investit l'avenue Henri-Barbusse samedi après-midi pour une déambulation mêlant humour, télépathie et effets visuels, en partenariat avec la Ville de Villeurbanne et les Ateliers Frappaz.

Samedi de 13h à 16h, sur l'avenue Henri-Barbusse à Villeurbanne

S'initier à l'art numérique aux Subsistances

Pour son dernier week-end, le festival Nuage numérique propose une série de performances et de conférences en présence de spécialistes. Des expériences avec casque de réalité virtuelle sont également proposées et l'exposition "Mirages & Miracles" reste accessible.

Programme détaillé du week-end et informations ici

Se plonger dans le septième art au Comœdia

©cinema-comoedia.com Le cinéma Comœdia

Deux mois après sa réouverture, le Comœdia s'invite dans l'agenda lyonnais avec plusieurs séances en avant-première. Charles De Meaux, réalisateur de Portrait Interdit, présente son film en compagnie du scénariste et de l'un des comédiens principaux samedi soir. L'échange des princesses, adaptation éponyme du roman de Chantal Thomas, sera, lui, projeté en avant-première dimanche matin. Une bourse aux affiches des films programmés au Comœdia ces six derniers mois est également organisée samedi toute la journée.

Avant-première de Portrait Interdit samedi à 20h et de L'échange des princesses dimanche à 11h15. Bourse aux affiches samedi de 10h30 à 17h, à l'espace rencontres du Cinéma

Se laisser entraîner par le ballet Casse-Noisette

Filmé à Moscou, le celèbre ballet russe fait étape dans plusieurs cinémas de Lyon à l'occasion d'une projection unique dimanche après-midi. Les danseurs Denis Rodkin et Anna Nikulina y interprètent ce conte de Noël où la poupée d'une petite fille se transforme en prince, sous l'œil du chorégraphe du Bolchoï Youri Grigorovitch.

Dimanche à 16h dans les cinémas Pathé Bellecour, Vaise et Carré de Soie