Le graffiti-hommage à Hubert Mounier effacé place Louis Chazette

Le graffiti-portrait en hommage à Hubert Mounier peint place Louis-Chazette par l’artiste Don Mateo a été effacé lors d’un nettoyage “Façades nettes” souscrit par la Ville de Lyon. Pour rattraper le coup, la mairie envisage de rebaptiser un espace public du nom du chanteur.

© Wikimédia Commons Graffiti en hommage à Hubert Mounier, place Louis-Chazette (Lyon 1er).

Né à Lyon, Hubert Mounier avait été à l'origine du groupe L'Affaire Louis' Trio en 1982, sous le nom de Cleet Boris. La chanson Chic planète, tirée de l'album du même nom, paru en 1987, avait rencontré un franc succès et permis au groupe de recevoir une Victoire de la musique. Après la disparition du chanteur en septembre 2016, l’artiste lyonnais Don Matéo lui avait rendu hommage par un graffiti disposé à la vue de tous place Louis-Chazette, dans le 1er arrondissement de Lyon. Las, celui-ci s’est vu effacer le 15 décembre dernier, sous le coup du contrat de nettoyage “Façades nettes” souscrit à la Ville par la régie qui gère l’immeuble concerné. Une rénovation qui n’a pas été du goût de tous les fans du musicien : l’un d’eux a même envoyé une lettre et plusieurs photos au Progrès pour dénoncer ce forfait. Pour rattraper la bourde, la mairie envisage de baptiser un espace public du nom de l’artiste, et d'organiser un événement festif par la même occasion. Loïc Graber, l’adjoint à la Culture du maire de Lyon, devrait rencontrer la famille d’Hubert Mounier début janvier pour discuter de ces éventualités.