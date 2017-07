Concerts : Fourvière a le blues et on aime ça

Une diva (McCalla), des anciens (Music Maker Blues Revue, Como Mamas), du gospel, des chants de travail… Ce mercredi le festival de Fourvière nous propose une “nuit” thématique aux accents bleus.

© Sarah Danziger Leyla McCall Trio.

Toute la musique qu’on aime…

Elle vient de là, elle vient du blues. Et cette Nuit thématique concoctée par le festival vient à point nommé nous le rappeler. À commencer par la chanteuse et violoncelliste Leyla McCalla, dont la voix si particulière – malgré des escapades en terres classiques (Bach), cajun, folk ou haïtiennes (le pays de ses origines) – nous ramène inévitablement aux champs de coton. Si le blues moderne a sa diva, les “anciens” ont aussi de sérieux arguments et par le truchement de la Music Maker Blues Revue, les voilà parmi nous ! Un all-stars fabuleux composé de légendes du Southern blues, prenant tour à tour la parole pour nous conter l’histoire d’un genre à l’origine de la plupart des traditions afro-américaines actuelles (soul, rock, hip-hop…).

The Como Mamas.

Cette Nuit offrira également l’occasion d’entendre le trio vocal The Coco Mamas et leurs chants directement hérités des gospels, work songs et negro spirituals.

Nuits Blues – Mercredi 19 juillet à 20h. Avec une conférence-rencontre (et apéro) gratuite à 18h30.

Dans le cadre des Nuits de Fourvière 2017