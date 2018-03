Lyon : le Grand prix du livre mode décerné au musée des Tissus

L'ouvrage récompensés, Margiela. Les années Hermès, accompagne une exposition éponyme présentée au musée des Arts décoratifs de Paris.

Un hommage à la période de collaboration entre Martin MArgiella et la maison Hemrès. L'ouvrage collectif Margiela. Les années Hermès, publié chez Actes Sud, raconte les relations et interactions de travail entre un des designers phares de ce début de siècle et l'ancestrale maison parisienne. Il accompagne une exposition éponyme, présentée au musée des Arts décoratifs de Paris à artir de ce jeudi 22 a mars, après un passage au ModeMuseum-MOMU d'Anvers en 2017.

Le livre a été récompensé ce mardi à Lyon par le Grand prix du livre de mode lors d'une cérémonie organisée au musée des Tissus. Ce prix crée par l’Université de la Mode-Université Lumière Lyon 2 et Modalyon a la particularité d'être remis par des étudiants. Il valorise des auteurs spécialisés dans le domaine de la mode, dont les publications récentes présente un intérêt significatif, pour leur caractère innovant notamment.