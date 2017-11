Ça s’est passé un 7 novembre : arrivée de Louis XII à Lyon

De l’entrée triomphale en ville de Louis XII en 1499 à l’installation du Sytral (qui succède au STCRL) en 1985, Lyon Capitale vous rappelle les événements qui ont marqué les 7 novembre lyonnais au fil des siècles.

1446 : Charles de Bourbon, âgé de 13 ans, est promu à l'archevêché de Lyon, en place de Geoffroi de Vassal, décédé.

1495 : Arrivée de Charles VIII, à son retour d'Italie. Accueil triomphal.

1499 : Entrée triomphale de Louis XII à son retour d'Italie.

1572 : Entrée du cardinal des Ursins, légat du Pape.

1617 : Cérémonie d'installation des clarisses dans leur nouveau monastère, à Ainay. Le 11 novembre, première messe dans la nouvelle église.

1777 : Mort de Jacques Mathon de la Cour, membre de l'Académie. Lyon. (Né en 1712, à Lyon).

1793 : Arrivée de Pierre Cossard, chargé de désigner les tableaux et oeuvres d'art appartenant à la nation et qui doivent entrer dans les musées de la République.

1793 : Installation, par Javogues, de la Commission de Justice populaire de Feurs. Premières condamnations, le 23.

1826 : Un incendie détruit une partie du quartier de la rue Sala. (On fera une souscription publique pour les sinistrés ; le Roi donnera 6.000 francs).

1828 : Mort du chanoine Antonie Caille, liturgiste érudit, donateur du cimetière des prêtres. Lyon. (Né à Puigros, Savoie, 1766).

1829 : Essai réussi de la locomotive à chaudière tubulaire inventée par Marc Seguin, à Perrache.

1855 : Traité entre la Ville et la Compagnie lyonnaise des omnibus, voitures et voies ferrées, qui reçoit la concession exclusive des transports en commun dans Lyon et l'agglomération, et du réseau de tramway à créer.

1857 : Décret impérial instituant la Chambre syndicale de la boulangerie de Lyon et du Rhône.

1894 : Mort de Laurent Paul Marie Brac de la Perrière, doyen de la faculté catholique de droit, ancien bâtonnier. La Mulatière. (Né à Ste Foy lès Lyon, le 23 janvier 1814). Inhumé à Ste Foy.

1899 : Le Conseil municipal vote une subvention annuelle de 1200 francs pour une maîtrise de conférence d'histoire de Lyon à la faculté des lettres.

1919 : Mort de Jean-Marie-Antoine de Lanessan, ancien député du Rhône (1896-1906), de la Seine et de la Charente-inférieure, ancien ministre de la Marine (1899-1902). Ecouen (Seine-et-Oise). (Né à St André-de-Cubzac, Gironde, le 13 juillet 1843).

1920 : Première exposition du groupe Ziniars.

1926 : Inauguration des bustes de François Saint-Cyr et Jean-Baptiste-Auguste Chauveau, à l'Ecole vétérinaire.

1937 : "Journée de la Paix". Grand meeting de gauche au Pavillon métallurgique du Palais de la Foire. Foule. Discours : Vivier-Merle, Godart, Herriot.

1950 : Dans le Hall de la Mécanique, première tournée à Lyon du spectacle américain sur glace "Holiday in Ice".

1955 : Fêtes du millénaire de l'Eglise d'Ainay.

1962 : Réouverture du Muséum (au musée Guimet) restauré, fermé depuis l'orage du 27 août 1955.

1969 : Au Salon d'Automne, rétrospective des oeuvres d'Alphonse Rodet.

1973 : Ouverture, par la compagnie Air-France, d'un vol-cargo hebdomadaire Lyon-New York-Boston.

1978 : Semaine d'amitié Lyon-Birmingham, à Lyon.

1978 : Exposition "Faire des affaires à Birmingham" organisée au Sofitel par la Ville de Birmingham, à l'occasion du vol inaugural de la ligne aérienne Lyon-Birmingham (le 6).

1980 : Inauguration du nouveau siège de la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment, rue Charles Richard, à Montchat.

1981 : En présence du ministre de l'Intérieur (G. Defferre), obsèques du brigadier de police Hubert, tué par des gangsters le 3 novembre. Manifestation de mécontentement des policiers, sur place contre le ministre, et dans le quartier des Brotteaux.

1983 : Introduction à la Bourse de Lyon des actions Salomon (chaussures de ski et fixation).

1984 : Ouverture du Centre ophtalmologique Louis Paufique. Etablissement privé.

1985 : Installation du Sytral (Syndicat des transports en commun de la région lyonnaise), qui succède au STCRL

1986 : Exposition Mairie-Expo organisée à Eurexpo

1986 : Assemblée constitutive de l'association de gestion de la Maison municipale de l'enfance du 7e arrondissement.

1987 : Inauguration d'une plaque à la mémoire du général René Chambe, apposée au 12 de la rue Jarente.