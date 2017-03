Ça s’est passé à Lyon un 17 mars : une piste de ski à Fourvière

De la fondation d’une “Société philosophique des sciences et des arts utiles” en 1785 à l’inauguration d’un centre national de documentation sur les toxicomanies en 1988, Lyon Capitale vous propose de (re)découvrir les faits historiques qui ont marqué les 17 mars au fil des siècles à Lyon.

1785 : Fondation de la Société philosophique des sciences et des arts utiles. Arts et sciences appliquées. Réunion constitutive.

1793 : Début à Lyon du recrutement pour la levée de 300 000 hommes.

XIXe : Création de l’académie de Lyon

1808 : Le décret portant organisation de l'université de France crée l'académie de Lyon et les facultés des lettres et des sciences.

1841 : Jean-Claude Brossette achète le fonds de commerce de fer ouvré de Julien Criquin. Fondation de la maison Brossette.

1846 : Traité entre la Ville de Lyon et les associés Benoît Poncet et Amédée Savoye, pour le percement de la rue Centrale (des Jacobins à la rue Tupin). Presque achevée et construite à la fin de 1847.

1864 : Bref pontifical imposant au clergé de Lyon le missel et le bréviaire romains avec un propre diocésain, tout en conservant l'ancien cérémonial.

1867 : Essais définitifs, sur le Rhône et la Saône, de quatre bateaux à vapeur à cylindres, destinés au service de la Cochinchine, construits à la Mouche par M. Salmon.

1872 : Bénédiction du nouveau cimetière de la Croix-Rousse.

1874 : Rapport adressé au préfet par la commission municipale des bibliothèques et des archives (président L. Niepce), proposant d'acheter l'ancien couvent des Carmes déchaux et d'y installer, avec les Archives municipales, un musée d'histoire de Lyon.

1886 : Fondation, par la mère Angélique Devaux, de la maison de santé des religieuses du Verbe Incarné, à Villeurbanne. Maladies mentales.

XXe : Annexion des communes suburbaines

1900 : Acte constitutif de la Société lyonnaise de constructions économiques de l'arsenal de Bizerte, reçu Balaÿ, notaire à Lyon. Verrière, A. Pepin, etc. Propriété, construction. Gestion à Bizerte et en Tunisie.

1901 : Meeting de la Ligue de la patrie française et conférence de Jules Lemaître, aux Folies-Bergères. Incidents à la sortie.

1903 : Le conseil municipal vote le rapport du maire sur l'annexion des communes suburbaines.

1914 : Installation solennelle du gouverneur militaire dans l'hôtel Vitta, avenue de Noailles (Maréchal-Foch).

1969 : Dans la cour de l'hôtel de ville, inauguration de deux médaillons à l'effigie de Victor Augagneur et Édouard Herriot.

1973 : Inauguration du nouveau revêtement de la piste de ski de la Sarra.

1977 : Élections municipales. Listes Pradel élues au 1er tour dans le 6e.

1978 : Élections législatives. Élus UDR : Caille, Noir, Cousté, Hamelin. PR : Hamel, Mayoud. SE : Barre. UDF : Fenech, Dugoujon, Perrut. PC : Houel. PS : Hernu, Poperen.

1982 : Élections cantonales. Élus à Lyon : Lavernée, Frobert (RPR) ; Durand, Mettraux (PS).

1985 : Élections cantonales. 23 sièges à l'opposition de droite, 5 aux socialistes, 0 aux communistes. A Lyon, tous les élus sont d'opposition (Batailly, Fenech, Bonnet, M. André, M. Isaac, Bruyas, Chaine).

1987 : Inauguration d'une plaque à la mémoire de Louis Perrin, imprimeur, 2 rue Ferrandière.

1988 : Inauguration du Centre national de documentation sur les toxicomanies. Ancienne école du service de santé militaire (ESSM).

