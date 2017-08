Ça s'est passé à Lyon un 14 août : la chute du roi est officialisée

De l'entrée de l'archevêque François de Rohan au décès de l'ancien préfet du Rhône Pierre Bertaux en 1986, Lyon Capitale rappelle à ses lecteurs les événements historiques ayant marqué les 14 août lyonnais au fil des siècles.

DR La place des Terreaux en 1793

1506 : Entrée de l'archevêque François de Rohan.

1552 : Entrée du cardinal de Sainte-Croix, ambassadeur du Pape.

1596 : Arrivée à Lyon de la mission du Parlement de Paris, chargée de tenir les Grands Jours. Première audience, le 17 août.

1636 : Acte consulaire nommant vingt notables à "l'intendance et direction de l'abondance en cette ville".

1656 : Arrivée et réception de la reine Christine de Suède. (Part le 23 août).

1671 : Établissement à Lyon des Filles de la Charité (Sœurs de St Vincent de Paul).

1697 : Mort de François de La Chaize d'Aix, conseiller du Roi, capitaine des gardes, comte de la Chaize.

Au XVIIIe siècle, Napoléon Bonaparte séjourne à Lyon

1777 : Le Consulat attribue à l'Académie, pour loger sa bibliothèque et ses collections, et tenir ses séances particulières, la partie Est de l'Aile Nord de l'Hôtel de Ville (1er étage), jusqu'aux Archives.

1786 : Séjour à Lyon de Napoléon Bonaparte, lieutenant d'artillerie au régiment de la Fère, dont l'escadron est venu à Lyon à cause de l'émeute des tisseurs. Il loge chez la dame Blanc, chemin de Montribloud.

1792 : Proclamation solennelle de la suspension du Roi, place des Terreaux, par la Commune.

1792 : Arrêté du Conseil exécutif national suspendant le Directoire et le procureur-syndic du Département, et ceux du District, et ordonnant leur remplacement immédiat. Connu et exécuté à Lyon le 17 au soir. Confirmé par décret du 15.

Au XIXe siècle, 50 000 spectateurs pour trois exécutions

1808 : Mort de Joseph Bournes, dessinateur pour la Fabrique. Lyon. (Né à Lyon, St Nizier, le 26 avril 1740).

1814 : La Condition des soies déménage de la place St Pierre (Meissonnier), maison Ambérieu, 2e étage, et s'installe dans le nouveau bâtiment de la rue de l'Oratoire.

1815 : Élections législatives. Élus, 5 ultras : Alexis de Noailles, Cotton, Magneval, comte de Fargues, comte d'Albon.

1825 : Mort de Madame Victor de Bonald, née Honorine Bertille Mazade d'Avèze.

1860 : Triple exécution capitale, en présence de 50.000 spectateurs, de Deschamps, Chrétien et Joanne, assassins des dames Gayet, à St Cyr au Mont d'Or.

1897 : Assemblée générale constitutive de la Société anonyme "Compagnie lyonnaise de Madagascar", par transformation de la société en nom collectif "Compagnie lyonnaise de Madagascar, Charles Pagnoud et Cie". (Président : E. Prénat).

Au XXe siècle, une explosion à Villeurbanne

1906 : Mort d'Émile Guyot, médecin, député radical du Rhône (1873-1882), sénateur (1882-1906). (Né à St Dizier, Haute Marne, le 13 mai 1830).

1914 : La Chambre de commerce de Lyon décide l'impression de "bons monétaires" de 1 franc. (Il y aura 10 autres émissions, jusqu'en 1922).

1931 : Explosion rue Charles Lyonnet, à Villeurbanne. 10 morts.

1956 : Mort du médecin-général Charles-Auguste Marotte. Lyon 1er. (Né le 26 septembre 1868, à Lyon 2e). Inhumé à Caluire.

1974 : Mort du docteur Charles Pétouraud, historien, membre de l'Académie. Garnerans (Ain). Inhumé à Ste Foy-les-Lyon.

1986 : Mort de Pierre Bertaux, professeur de faculté (allemand), ancien préfet du Rhône. Saint-Cloud (Hauts de Seine). (Né le 8 octobre 1907 à Lyon).

Les commentaires de nos lecteurs les plus avertis quant à l'histoire de Lyon sont évidemment les bienvenus. Et pour poursuite cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.