Saint-Étienne : le nouveau campus de Sciences Po Lyon inauguré

Le nouveau campus de Sciences Po Lyon a officiellement été inauguré ce lundi matin à Saint-Etienne par Georges Képénékian, maire de Lyon, Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne.

© Sciences Po Lyon Inauguration du campus de Sciences Po de Lyon à Saint-Etienne

Le nouveau campus de Sciences Po Lyon a été inauguré ce lundi matin à Saint-Etienne en présence de Georges Képénékian, maire de Lyon, Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, Evence Richard, Préfet de la Loire et de Yannick Neuder, Vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge de l'enseignement supérieur. Situé au 34 rue Baulier au cœur de Saint-Etienne dans un bâtiment de type Art Déco entièrement rénové proche de l'université Jean Monnet, le campus accueillera 50 étudiants de 1re année et 50 étudiants de 2e année chaque année. La troisième année devra obligatoirement se passer à l'étranger et un parcours de Masters Altervilles et AlterEurope, Spécialité conduite de Projet et Développement durable des territoires dans le cadre du Département d’études politiques et territoriales (DEPT) sera proposé. Les étudiants auront donc le choix de poursuivre leur 2e cycle à Lyon ou Saint-Etienne. "Aucun cours n’est proposé en visioconférence. L’ensemble des enseignements est donc dédoublé, avec le même programme et les mêmes examens qu’à Lyon", insiste Sciences Po Lyon.

Chose unique en France, les étudiants de Sciences Po Lyon auront la possibilité de suivre un double parcours et d’être diplômés à la fin de leur premier cycle d’une licence en Économie-Gestion bénéficiant d’un aménagement des cours spécifique grâce à un partenariat avec l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de Saint-Étienne, Business school de l’Université Jean Monnet.

"Ce campus offre, en lien avec l’Université Jean Monnet, de nouvelles formations (diplôme sur la Russie, études d’économie et de gestion). Il nous permet surtout de construire des relations durables avec les pouvoirs publics et les acteurs économiques de la Métropole de Saint-Étienne et plus largement de l’ouest de la Région Auvergne-Rhône-Alpes", a déclaré Renaud Payre, le directeur de Sciences Po Lyon en marge de l'inauguration. "L’installation de Sciences Po Lyon à Saint-Étienne dans le bâtiment 77 Michelet de l’Université Jean Monnet, entièrement rénové, constitue une avancée majeure dans le partenariat privilégié qui s’est noué entre nos deux établissements. À travers le développement de formations pluridisciplinaires orientées sur les politiques urbaines et territoriales, ce projet répond à nos objectifs de pluridisciplinarité, d’excellence, mais aussi de mixité des publics étudiants. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans le projet d’IDEX du site Lyon Saint-Étienne", a conclu Michèle Cottier, Présidente de l’Université, Jean Monnet Saint-Étienne.