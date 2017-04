Nagham El Ghossein : "un challenge très motivant" #MT180

14 doctorants. 14 thèses. 3 minutes, et pas une seconde de plus au chrono. L’Université de Lyon participe pour la quatrième année consécutive au concours “Ma thèse en 180 secondes”. L’an dernier, Mathilde Petton et ses recherches sur les bases neuronales des fluctuations spontanées de l’attention avait su convaincre le jury. Cette année encore, 14 doctorants vont présenter leur projet lors de la finale lyonnaise le 20 avril.

Avant de les découvrir sur scène, Lyon Capitale vous propose de les rencontrer en avant-première sur son site. Chaque jour, nous laissons la place à un doctorant et une thèse (du génie civil aux neurosciences en passant par la chimie). Il a trois minutes pour rendre passionnant son sujet, souvent pointu et rempli de mots techniques. Un seul d’entre eux sera retenu pour participer à la finale nationale.

La candidate du jour : El Ghossein Nagham

Tim Douet Nagham El Ghossein

Université Claude Bernard Lyon 1

Sciences exactes / Génie électrique / Système de stockage de l’énergie électrique

Intitulé de la thèse : Etude et modélisation du vieillissement des supercondensateurs lithium-ion en vue de prédire leur durée de vie.

Son parcours en cinq dates :

2009-2010 – Bac S spécialité Sciences générales

2010-2013 – Licence Sciences de l’ingénieur spécialité Electricité et électronique à l’Université Saint-Esprit de Kaslik, Liban

2013-2015 : Master en Génie électrique spécialité Courant fort et contrôle à l’Université de Bamaland, Liban

2015 – Doctorante au Laboratoire Ampère à l’Université Lyon 1 avec l’activité complémentaire d’enseignement à l’IUT Lyon 1

20 avril 2017 : Participation au concours "Ma thèse en 180 secondes"

Quel est l’objet de la thèse en quelques mots ?

Aujourd’hui, les systèmes de stockage de l’énergie électrique les plus utilisés sont les batteries lithium-ion et les supercondensateurs. Les avantages de ces deux systèmes sont combinés dans un nouveau composant hybride qui est le supercondensateur lithium-ion. Le but de la thèse de Nagham est d’étudier le vieillissement de cette nouvelle technologie afin d’estimer sa durée de vie.

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

Durant son projet de fin d’étude de Master, Nagham a commencé à travailler sur le vieillissement des systèmes de stockage de l’énergie électrique et c’est à ce moment-là qu’elle découvre sa passion pour la recherche. "Le domaine des systèmes de stockage est très innovant. Notre vie quotidienne et future dépendent de ces systèmes", explique Nagham.

Pourquoi participer au concours "Ma thèse en 180 secondes" ?

Avant son arrivé en France, Nagham avait déjà entendu parler du concours. En y participant, elle souhaite partager sa thèse avec le grand public. "Aujourd’hui, c’est un challenge très motivant pour moi surtout que je travaille sur des composants nouveaux qui ne sont pas connus", explique-t-elle.