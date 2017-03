Journée internationale des droits des femmes : Lyon en cadence

Mercredi 8 mars, Lyon vivra au rythme de la Journée internationale des droits des femmes avec la tenue de multiples évènements.

Mairie de Lyon Journée internationale des droits des femmes 2017

Depuis l’officialisation de la Journée internationale des droits des femmes par l’Organisation des nations-unies (Onu) en 1977, la journée du 8 mars permet de faire un bilan sur la situation des femmes dans le monde. Pour cette 40e année, de nombreuses associations et groupes militent pour aborder les inégalités existantes mais aussi, pour honorer les acquis obtenus grâce aux revendications de leurs devancières.

Avec sa campagne de communication "Partout, toujours, il y aura des femmes remarquables", la ville de Lyon se mobilise aussi pour la Journée internationale des droits des femmes, mercredi 8 mars à travers de nombreux évènements organisés par différents acteurs : associations, groupes, personnalités politiques, artistes ou Lyonnais(es) lambdas.

Une soirée débat à l'hôtel de ville

L’hôtel de ville lyonnais prépare pour l’occasion, une soirée débat. L’accueil se fera par l’adjointe au maire de Lyon déléguée à l’égalité femmes-hommes et aux personnes en situation de handicap, Thérèse Rabatel. La directrice du Centre d’histoire de la résistance et de la déportation, Isabelle Rivé prendra la relève avec une intervention. Des portraits de femmes remarquables seront présentés en quatre minutes par les associations et lyonnais(es) inscrits à la soirée qu’ils soumettent eux-mêmes. Sur toutes les propositions faites, 15 seront tirées au sort. Suivra le concert de Michèle Bernard, auteure, compositrice et interprète lyonnaise. Un cocktail viendra clore la soirée.

Salons de l’hôtel de ville de Lyon, 1 place de la Comédie, Lyon 1er arrondissement : 18h

Expo photos à la Croix-Rousse

La mairie du 4e transformera son hall d’entrée avec l’exposition Partout, toujours, à la Croix-Rousse, il y aura des femmes remarquables. Des photos de femmes du 4e arrondissement qui participent au quotidien lyonnais seront affichées jusqu’au 18 mars.

Mairie de la Croix-Rousse, 133 boulevard de la Croix-Rousse - Du lundi au vendredi de 8h45 à 16h45. Le samedi de 9h30 à 12h00

Vernissage pour Philomène Magnin

Pour faire connaitre la personnalité de Philomène Magnin, la première femme à entrer au conseil municipal de Lyon, Michel Loude a écrit sa biographie et l’a publiée en 2004. Pour la Journée internationale des droits des femmes, l’auteure se rend au centre social de Saint-Just dans le 5e arrondissement pour faire un vernissage sur cette oeuvre.

EquipAges, Centre Social de Saint-Just, 41 rue des Farges - Lyon 5e arrondissement

Le parcours de 13 femmes

Plongé dans ce parcours de 13 oeuvres tirées de ses collections, le musée des Beaux-arts montre comment la femme a été la source d’inspiration de nombreux artistes de l’Antiquité au XXe siècle. Parfois réduit à un simple modèle beauté, elle a aussi été une muse pour ses combats persévérants.

Musée des Beaux-Arts de Lyon, 20 place des Terreaux - Lyon 1er arrondissement

Histoire et archives de femmes

Dans le cadre de la "Grande collecte d’archives de femmes", le Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, les Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon et la bibliothèque Diderot de Lyon organisent des conférences et tables rondes. Plusieurs thématiques sont évoquées : "Les femmes, actrices et sujets de l’Histoire", "Qui sont les archives de femmes ?" et "Les études de genre en Rhône-Alpes". L’après-midi finira sur une conférence autour d’une correspondance inédite de Simone de Beauvoir.

Archives départementales du Rhône, 34 rue du Général Mouton-Duvernet, Lyon 3e arrondissement

Danser pour le cancer

Le sport pour la santé, telle est la devise de l’association Courir pour elles qui lutte toute l’année contre les cancers féminins par le biais d’actions sportives. Pour ce 8 mars, elle organise un immense cours de zumba, place Bellecour.

Place Bellecour, Lyon 2e arrondissement - inscriptions et renseignement sur www.courirpourelles.com

Conférence sur Georges Sand

Engagée dans la politique et pour la liberté, romancière et critique littéraire, cette journaliste fonde La Revue indépendante en 1841. Il s’agit de Georges Sand. Retour sur cette femme qui a marqué l’Histoire avec la conférence mise en place par l’association Renaissance du Vieux-Lyon, la professeure d’histoire, Laure Chevallier-Persod et le photographe, Yves Neyrolles.

Mairie du 5e annexe Vieux-Lyon, 5 place du Petit Collège - Lyon 5e arrondissement

Qui est Thérèse Clerc ?

Alors qu’elle s’est battue pour l’avortement, l’égalité homme-femme, Thérèse Clerc, mère de quatre enfants apprend qu’elle est atteinte d’une maladie incurable. Le documentaire Les vies de Thérèse Clerc de Sébastien Lifshitz est une rétrospective des batailles de sa vie. Il est diffusé dans le cadre du Festival écrans mixtes à la bibliothèque de la Part-Dieu.

Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 boulevard Vivier-Merle, Lyon 3e arrondissement

Égalité filles-garçons au sport

L’association Réussite et avenir fête les deux ans de son programme Égalité filles-garçons par la découverte et la pratique de sports collectifs avec l’exposition "Égalité sport : sports co avec et sans étiquettes !". Interactive, elle initie des discours et témoignages.

Château Sans-Souci, 36 avenue Lacassagne, Lyon 3e arrondissement.

Documentaire surprise

Pour les droits des femmes, la bibliothèque du Point du jour a décidé de s’amuser. Au programme, un jeu quizz en début de soirée, une projection surprise de 52 minutes à la suite de quoi les spectateurs pourront échanger et discuter autour d’un verre.

18h30 à la bibliothèque du Point du Jour, 12 rue Joliot Curie, Lyon 5e arrondissement.

Lecture spectacle

Les comédiens et comédiennes de la compagne TheF, association pour un Théâtre Féministe jouent "Personnages secondaires" de Joyce Johnson qui rappelle la condition d’une femme artiste aux Etats-Unis avant la révolution sexuelle.

Bibliothèque municipale de Saint-Jean, 4 avenue Adolphe Max, Lyon 5e arrondissement

Du théâtre pour la femme

La compagnie Art R Natif interprète l’essai King Kong Théorie de Virginie Despentes. Victor Lassus, le metteur en scène rappelle les grandes thématiques du viol, de la féminité, de la prostitution et de la pornographie.

Mercredi 8 mars 2017 à la salle Paul Garcin, au 7 impasse Flesselle- Lyon 1er arrondissement .

Les droits des femmes : discussion pour petits et adultes

Le mariage précoce, le travail forcé, déscolarisation, discrimination, violences sexuelles sont des situations auxquelles les femmes sont encore confrontées en 2017. Pour le dénoncer, l’ONG Plan international France propose une rencontre autour de ces sujets, d’abord à destination des 10-13 ans en après-midi de 15h00 à 16h30 et en soirée pour les adultes de 18h à 20h.

Médiathèque du Bachut, 2 place du 11 novembre 1918 - Lyon 8e arrondissement