Stationnement à Lyon : les amendes vont passer à 60 euros

Jusqu'alors plafonnées à 17 euros, les amendes pour non-règlement du stationnement vont passer à 35 ou 60 euros selon la zone. En même temps que cette augmentation prévue pour le 1er janvier, 30 ASVP vont renforcer les effectifs.

© DR Horodateur

Au 1er janvier, les amendes pour non-règlement du stationnement en voiture passeront de 17 à 60 euros en Presqu'Île et sur les grands boulevards et à 35 euros pour le reste de la métropole. Les 60 euros correspondent à une journée complète de stationnement à plein tarif. En augmentant de manière significative, les tarifs, la ville de Lyon souhaite désengorger les places de stationnement pour permettre à ceux dans le besoin d'utiliser plus facilement leur voiture. 30 ASVP vont être recrutés pour renforcer les effectifs déjà en place.

Ajustement du prix

Une application sera lancée dès début janvier pour compléter l'usage des horodateurs. Désormais, les utilisateurs pourront contrôler à distance la durée de leur stationnement et ainsi rajouter quelques euros si le temps préalablement indiqué est dépassé. Même principe pour ceux qui récupéreront leur voiture avant le temps indiqué, un remboursement pourra être effectué. La décision a été saluée par le groupe ELLV qui voit en cette augmentation du tarif une "avancée positive".