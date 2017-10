Quelles solutions pour la desserte Lyon/Saint-Étienne ?

- Lyon Capitale republie son dossier consacré à l’A45 paru dans le mensuel n°769 de septembre 2017 - RER, péage urbain, mise en concurrence de la ligne TER Lyon/Saint-Étienne, plusieurs solutions sont envisageables à court terme pour améliorer les transports entre les deux villes.

Pour améliorer les transports en commun entre Lyon et Saint-Étienne, la proposition d’un RER, comme en région parisienne, revient souvent. “L’intérêt d’un RER est d’avoir une desserte plus fine du territoire et un débit plus élevé, explique Éric Vidalenc. Le territoire idéal est un territoire polarisé avec deux très grandes villes.” C’est le cas de Lyon et Saint-Étienne. Le projet est porté à la région par Jean-Charles Kohlhaas : “C’est la seule bonne solution. Les infrastructures existent déjà, avec une double voie ferrée électrifiée. Il y a deux ou trois travaux à faire, mais ce service pourrait être mis en place.” Il serait “trop cher”, répond Yves Crozet, pour qui “la région Auvergne-Rhône-Alpes doit prendre ses responsabilités et ouvrir la ligne à la concurrence et la faire opérer par les Suisses, qui le font très bien chez eux”.

Concernant la réduction du trafic routier, l’économiste souhaite la création de péages à l’entrée de Lyon et de l’A47 pour éviter “l’auto solo” : “Ils l’ont fait à Stockholm et le trafic a baissé de 25 %. Il faut aussi coupler ce dispositif avec des avantages pour ceux qui voyagent à deux ou trois.” Actuellement, 500 000 personnes par jour entrent dans l’agglomération lyonnaise en voiture, avec un taux moyen d’occupation des véhicules de 1,1 personne. Désengorger les routes, un projet partagé par Jean-Charles Kohlhaas : “La mobilité du futur ne sera pas le transport, mais la diminution des déplacements avec la révolution numérique. C’est la non-mobilité l’avenir, plus en phase avec les finances publiques et les contraintes environnementales.”