Lyon : les lignes T3, T4, T5 et Rhônexpress en panne

Depuis très tôt ce lundi matin, les lignes de tramway T3, T4 et T5 et le Rhônexpress sont perturbés.

© Tim Douet La navette Rhônexpress, qui fait la liaison entre la gare de la Part-Dieu et l’aéroport Saint-Exupéry.

En raison d’un incident technique, les lignes T3, T4 et T5 et le Rhônexpress sont perturbés depuis 4h49 ce matinLa ligne T3 ne circulera pas jusqu'à au moins 10 heures. Des bus relais assurent la liaison entre les stations Gare Part-Dieu Villette et Meyzieu ZI. La ligne T4 ne circule uniquement entre les stations Gare Part-Dieu Villette et Hopital Feyzin Vénissieux. Les stations entre Gare Part-Dieu Vilette et La Doua Gaston Berger ne sont pas desservies. Entre les stations La Doua Gaston Berger et Charpennes, les TCL conseillent de se reporter sur la ligne de tramway T1. LA ligne T5 ne circulera pas non plus jusqu'à au moins 10 heures. Jusqu'ici, des bus relais assurent la desserte entre les stations Hôtel de Ville de Bron et Parc du Chêne.

Enfin le Rhônexpress ne circule pas du tout. Comme pour le T4, l'heure de fin de la perturbation est toujours indéterminée.