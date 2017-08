Lyon : le tunnel du quai Bellevue réouvert pour rallier le BPNL

Après plusieurs nuits de travaux et de fermeture totale cette semaine, le tunnel du quai Bellevue est de nouveau ouvert jour et nuit. Le boulevard périphérique nord de Lyon, en revanche, reste fermé jour et nuit jusqu'au 28 août sous les tunnels de Duchère, Rochecardon et Caluire.

L'accès au nord de Lyon et aux autoroutes A42 et A46 depuis les quais du Rhône devrait être facilité par la réouverture du tunnel du quai de Bellevue. Fermé la plupart des nuits de cette semaine pour cause de travaux, le tunnel est ouvert jour et nuit depuis ce samedi. Le boulevard périphérique nord de Lyon reste encore fermé de la porte du Valvert à Saint-Clair, sous les tunnels de Duchère, Rochecardon et Caluire. Des travaux de rénovation des systèmes de ventilations et de supervision des tunnels sont en cours jusqu'au 28 août à 6 heures du matin.

