Cours Vitton : La ville à vélo critique l’absence de piste cyclable

L’association La ville à vélo a critiqué les annonces de la ville sur le réaménagement du Cours Vitton en regretant "l'absence d'aménagement cyclable".

© DR Une personne fauchée cours Vitton

Plus d'un an après le dramatique accident qui a coûté la vie d’Anne-Laure Moreno sur le cours Vitton (Lyon 6e), les choses bougent. La ville de Lyon et la métropole ont annoncé la suppression d'une voie de circulation afin d'agrandir les trottoirs. Des aires de livraisons devraient également être créées pour éviter le stationnement en double file. Des propositions qui ont ravi les élus du 6e arrondissement qui demandait ces modifications depuis 20 ans. De son côté, l'association La ville à vélo "soutient le réaménagement" tout en critiquant "l'absence d'aménagement cyclable".

L'association a indiqué dans un communiqué vouloir "mettre toute sa détermination citoyenne à exiger un projet conforme à la loi et respectueux de tous les usagers de la voirie". Une réunion publique aura lieu ce jeudi soir. L'association de promotion du vélo se réunira devant la mairie du 6e ce soir pour "accueillir les participants avec une haie d'honneur et pour participer à la réunion publique". Selon nos informations, la ville de Lyon a fait le choix de ne pas intégrer de pistes cyclables en estimant que les deux existantes et parallèles au cours Vitton rue Tronchet et rue de Sèze.