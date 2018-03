Auvergne-Rhône-Alpes : circulation difficile pour ce samedi orange

Le chassé-croisé des vacances scolaires se poursuit dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bison futé annonce un trafic difficile ce samedi 3 mars, dans le sens des départs comme des retours.

©Tim Douet

Les vacances d’hiver se terminent pour la zone C (Paris, Montpellier, Toulouse) et se poursuivent pour la zone B (Lille, Nantes, Reims, Strasbourg). Les déplacements en direction ou au départ des stations de ski compliqueront la circulation ce samedi. La région Auvergne-Rhône-Alpes est classée "verte" ce vendredi 2 mars, ce qui signifie que le trafic devrait être fluide pour les automobilistes. En revanche, la journée de samedi est classée "orange", alors que le reste du pays est au vert. Dans le sens des départs, des embouteillages sont à prévoir sur l’A43 entre Lyon et Albertville, l’A40 entre Genève et Mâcon, et sur l’A41 entre Annecy et Chambéry. Idem pour l’A40 et l’A43 entre Coiranne et Lyon dans le sens des retours. Du côté météo, des averses de pluie sont à prévoir ce week-end en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais le temps sera moins glacial que la semaine passée. Selon Météo France, les températures oscilleront entre -3°C et 8°C le samedi 3 mars dans la région.