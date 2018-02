A45 : les élus RCES "se réjouissent" de l’abandon du projet

Ce matin, le rapport Duron clôturait les débats sur le projet de A45, qui devait relier la ville de Lyon à Saint-Etienne. Dans un communiqué, les élus régionaux du Rassemblement citoyen, écologiste et solidaire se félicitent de l’abandon de ce projet "inutile et inefficace."

Les conseillers régionaux RCES.

Pas de projet A45, mais des solutions tout de même. Dans le rapport Duron paru ce matin, il est question de "mettre en œuvre, sitôt après le débat d’orientation multimodale de la région lyonnaise, les réponses qui seront alors retenues." Jean-Charles Kohlhaas, élu régional RCES et membre de la commission des transports, se satisfait, entre autres, des "500 hectares de terres agricoles » qui seront épargnées. Il souligne malgré tout le besoin de trouver rapidement des solutions alternatives qui « existent comme cela a été démontré par les opposants au projet." Il promet également de continuer à s’investir dans les débats d’orientation. Dans ce même communiqué, les élus RCES rappellent les axes de travail, prioritaires selon eux : "Mettre enfin en place un véritable service RER, avec, en plus des liaisons existantes, l'utilisation de la rive droite du Rhône, en développant Saint-Étienne-Perrache, mais aussi en ouvrant Condrieu-Givors et en prolongeant jusqu’à Givors la ligne Saint-Paul/Gorge-de-Loup/Brignais." En parallèle, ils appellent à "sécuriser et fiabiliser" l’autoroute déjà existante.