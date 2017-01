Les 40 ans de la section de recherche de Lyon en photo

Le jeudi 15 décembre 2016, une cérémonie militaire était organisée pour les 40 ans de la section de recherche (SR) de Lyon suivie de démonstrations militaires spécifiques aux équipes de la gendarmerie.

© Tim Douet Le lieutenant-colonel Hervé Petry

Le 15 décembre dernier à la caserne du général de division Delfosse, la section de recherche de Lyon à soufflé ses 40 bougies en, présence du préfet délégué à la sécurité et à la défense Gérard Gavory, du général du corps d'armée Christian Dupouy et du lieutenant-colonel Hervé Petry. Un anniversaire qui a été l'occasion de faire connaître le quotidien de la section de recherche à travers plusieurs démonstrations d'intervention avec les différentes brigades, les équipes cynophiles, L'Institut de recherche criminel de la Gendarmerie nationale (ou IRCGN) ou encore le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN).

Actuellement, près de 48 personnes travaillent pour la SR de Lyon dirigée par le lieutenant-colonel Hervé Petry. Durant cet anniversaire, le général de corps d'armée Christian Dupouy a remis trois médailles et trois témoignages de satisfaction à six enquêteurs de la SR pour leur persévérance dans certaines enquêtes criminelles et le démantèlement d'un réseau.