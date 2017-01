À Lyon, un réveillon plus calme que l'année dernière

Les pompiers indiquent ne pas avoir eu d'intervention "marquante" cette nuit et aucun policier n'aurait été blessé, contrairement au réveillon de l'année dernière.

L'officier de garde des pompiers indique ce dimanche qu'il "n'y a pas eu d'intervention marquante" pendant la nuit de la Saint-Sylvestre dans l'agglomération lyonnaise, même si cette dernière n'a pas été de tout repos. Pour les équipes mobilisées à Lyon, la nuit s'est relativement "bien passée". Le dispositif de sécurité mis en place par la préfecture, mobilisant 430 policiers et 330 militaires, était finalement moindre que celui qui avait été mis en place lors du passage de l'année 2015 à 2016, un mois et demi seulement après les attentats du 13 novembre.

Pas d'affrontements signalés pour l'heure

Pourtant, des affrontements avec la police étaient survenus à Vénissieux, dans le 5ème ou dans le 2ème arrondissement de Lyon. Les forces de l'ordre avaient dû faire usage de lance grenade "cougar" pour disperser des attroupements et éviter que les situations ne dégénèrent encore plus. Plusieurs policiers avaient été blessé. Cette nuit, aucun évènement de ce type n'aurait eu lieu selon les informations communiquées ce dimanche. Les policiers auraient été moins "pris à partie" dans la rue que les années précédentes. En revanche, et comme chaque année, de nombreux véhicules auraient été incendié. La préfecture n'a cependant pas confirmé que ces derniers seraient en augmentation par rapport aux années précédentes, comme l'indique le site Lyon Mag. Au niveau national, le ministère de l'Intérieur a communiqué le chiffre de 300 interpellations pendant la nuit de la Saint-Sylvestre. Au niveau local, des chiffres devraient être communiqués par la préfecture dans les prochains jours.