Vaulx-en-Velin : Hubert Reeves à la 5e Biennale du ciel et de l’espace

Le planétarium de Vaulx-en-Velin accueillera les "oufs d’Astro" pour la 5e Biennale du ciel et de l’espace, du 12 au 28 avril prochains. Pour l’occasion, l’astrophysicien et militant écologiste Hubert Reeves donnera une conférence, le mercredi 12 avril.

©DR Hubert Reeves

La cinquième Biennale du ciel et de l’espace se tiendra du 12 au 28 avril au planétarium de Vaulx-en-Velin. Chercheurs, universitaires mais aussi artistes et comédiens se mêleront pour faire un point « décalé » sur la recherche scientifique actuelle. Hubert Reeves, astrophysicien et militant écologiste, donnera une conférence sur le thème: "Histoire d’Univers : Du Big Bang à la biodiversité" le mercredi 12 avril à 17 heures, à l’ENTPE de Vaulx-en-Velin.

Pour ces seize jours dédiés à la science, sont au programme : un concours de photos d’astronomie, des "café sciences" sur la problématique du système solaire, des expériences de physique en laboratoire, et bien d’autres animations.

Les réservations sont obligatoires pour les conférences et les ateliers, au 04 78 79 50 13 et sur le site du Planétarium pour les séances d’astronomie. Les places seront également limitées, à l’accueil, pour les expériences en laboratoire. Un événement en partenariat avec le CNRS, le réseau "Planète Sciences Rhône-Alpes" et le Club d’Astronomie de Lyon Ampère, à ne pas manquer.