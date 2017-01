Qui sont les 10 Lyonnais décorés de la légion d'honneur ?

Le patron des pompiers du Rhône, celui de l'OL ainsi que plusieurs professeurs d'Université ou des membres de la direction interrégionales des services pénitentiaires ont été distinguées ce dimanche 1er janvier 2017.

DR

Trois Lyonnais de la promotion du nouvel an bénéficiaient déjà de la rosette honorifique remise par le chef de l'Etat français. C'est notamment le cas pour le directeur du service départemental et métropolitain des services d'incendie et de secours (SDMIS), Serge Delaigue. Le colonel des sapeurs pompiers professionnels avait été fait chevalier de la légion d'honneur le 20 mars 2007. Il est désormais promu au grade d'officier de la légion d'honneur par le ministère de l'Intérieur. À la tête des 1 200 pompiers professionnels du Rhône auxquels s'ajoutent 4 500 pompiers volontaires, Serge Delaigue connaît parfaitement les rouages du métier de sapeur pompier et ses évolutions.

Le patron de l'OL, Jean-Michel Aulas, voit également son titre honorifique de chevalier de la légion d'honneur attribué en octobre 2006 se transformer en celui d'officier. Sa promotion vient logiquement de la part du ministère des Sports, dans lequel le secrétaire d'Etat n'est autre que Thierry Braillard, lui aussi originaire du département du Rhône.

Le magistrat et ancien procureur général de Lyon entre 2004 et 2011, Jean-Olivier Viout, a lui été promu au titre de commandeur de la légion par le Premier ministre, après avoir été fait officier en avril 2006. Ce dernier a notamment marqué les esprits au cours du procès Klaus Barbie, des procès de l'Eglise de Scientologie en 1997 ou de l'affaire concernant le négationniste Jean Plantin.

Distinction pour les membres de la Cour d'appel

Après 54 ans de service, Xavier Goutelle, expert judiciaire honoraire auprès de la cour d'appel de Lyon a été promu chevalier de la légion d'honneur. Le premier président de la cour d'appel de Lyon, Bruno Pireyre a lui aussi été distingué pour ses 37 ans de service. Ancien avocat, il a également été secrétaire général du parquet, juge d’instruction ou président du tribunal de Melun après des passages à l’inspection des services judiciaires ou à la Cour des comptes.

Les femmes de la direction des services pénitentiaires de Lyon décorées

Sophie Santini, chef d’unité à la direction interrégionales des services pénitentiaires de Lyon a été nommé chevalier de la légion d'honneur après 22 ans de service. L'adjointe au directeur de la direction interrégionales des services pénitentiaires de Lyon, Rachel Collin a elle aussi été distinguée pour ses 27 années de services.

Deux professeurs et le pro de la robotique Bruno Bonnell nommés chevaliers

Martine Laville, professeur de nutrition à l'Université Lyon 1, devient chevalier sur nomination de François Hollande après 31 de service. Elle a notamment dirigé le projet SAFRAN financé par la fondation Nestlé en 2013. À l'Université Lyon 3 le professeur émérite en sciences de gestion, Henri Savall, a été nommé chevalier sur proposition du ministère de l'Enseignement supérieur, il a notamment développé le concept du "capitalisme socialement responsable". Il reçoit la légion d'honneur après 43 ans de service.

Bruno Bonnell, le fondateur de la société française d'édition et de distribution de jeux vidéos, Infogrames, en 1983, est aujourd'hui le patron de Robopolis et d'Awabot, deux sociétés à la pointe de la robotique en France.