Météo du mardi 27 février : froid polaire à Lyon

Il va toujours faire très froid à Lyon ce mardi avec un thermomètre qui atteindra -8°C.

Benjamin Roure

L'anticyclone Siberien est toujours sur Lyon et ne devrait pas partir avant mercredi. Malgré le soleil les températures vont rester très basses ce mardi. Elles atteindront -8°C, mais les températures ressenties pourraient être encore plus basses. Dans la journée, le thermomètre affichera un maximum de 0°C. Seule amélioration par rapport à lundi, le vent va tomber aujourd'hui et ne dépassera pas les 15 km/h.

La qualité de l’air est jugée “bonne” ce mardi à Lyon. L’Observatoire Air Auvergne-Rhône-Alpes lui attribue la note de 40/100, 0 étant une qualité irréprochable, 100 exécrable.