Météo du 29 octobre : un temps nuageux et de la pluie à Lyon

À partir de 16 heures, de fines pluies éparses pourraient s'abattre sur Lyon et se poursuivre dans la soirée.

Benjamin Roure Ciel gris nuageux sur Lyon

Un dimanche gris et nuageux est au programme à Lyon. La présence du vent du Nord depuis hier, même à une faible vitesse ne dépassant pas les 20 km/h, amène à Lyon grisaille et fraîcheur. Les températures n’excéderont pas les 13 degrés entre 13 heures et 16 heures (contre 15 degrés hier). Dans l'après-midi, à partir de 16 heures, les températures se rafraîchiront un peu plus avec les pluies éparses prévues par Météo France. Des pluies fines qui pourraient se poursuivre jusqu'à 22 heures ce soir. Cette nuit, le vent du Nord se lève, avec de faibles rafales atteignant les 40 km/h. La perturbation a cependant légèrement amélioré la qualité de l'air de l'agglomération lyonnaise qui sera "bonne" ce dimanche avec une note de 41/100 attribué par Atmo Auvergne Rhône Alpes.