Météo du 27 février : fortes rafales de vent ce lundi à Lyon

Le vent balayera la capitale des Gaules avec une vigueur croissante au fil de la journée. Il soufflera jusqu'à 80 km/h en rafales cet après-midi.

Un ciel très nuageux en matinée.

Le ciel calme du petit matin devrait rapidement évoluer vers une situation plus agitée au fil de la journée. Le vent va se lever au cours de la matinée (30 km/h) et s'intensifier avec des rafales qui pourraient atteindre 80 km/h cet après-midi et dans la soirée. L'arrivée de la pluie est prévue pour 23h, alors que le vent continuera de souffler au cours de la nuit.

De la douceur dans l'air

Côté températures, les valeurs de ce lundi seront douces pour la saison. De 3°C au levé du jour, le mercure grimpera à 12°C à la mi-journée, pour dépasser les 15°C au plus fort de l'après-midi.

La qualité de l'air est plutôt bonne ce lundi, d'après les mesures d'Air Rhône-Alpes. Au vu des 40 polluants atmosphériques pris en compte, l'observatoire lui attribue une note de 4,7 sur l'indice national Atmo. Celle-ci correspond à une qualité de l'air dite "bonne" sur ce barème pour lequel 1 équivaut à une qualité de l'air "très bonne" et 10 "très mauvaise"