Météo du 22 mars : jeudi pluvieux à Lyon

Le soleil matinal va vite laisser place à de nombreuses averses de pluies éparses.

Benjamin Roure Pluie, place Guichard

Ça ne pouvait pas durer. Après quelques jours de beau temps, la pluie va faire son retour à Lyon ce jeudi. Le très joli ciel bleu matinal va laisser la place à une large couverture nuageuse à partir de 13h. Puis entre 16h et et 7h du matin, les averses éparses vont se succéder au-dessus de la ville. Côté vent, il soufflera en rafale jusqu’à 40 km/h du matin jusqu’en début d’après-midi avant de disparaître. Concernant le thermomètre, il fera 0°C au minimum aujourd’hui et jusqu’à 9°C au maximum.

La qualité de l'air, enfin, est jugée "bonne" par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 36/100 sur l'indice national Atmo (0 étant la meilleure note possible et 100 la pire).