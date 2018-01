Météo du 2 janvier : nuages et pluie à Lyon

La journée s'annonce grise et légèrement pluvieuse dans l'après-midi à Lyon ce mardi.

Benjamin Roure

Le soleil n'est pas vraiment au rendez-vous pour accueillir la nouvelle année. Ce mardi, le temps s'annonce gris. Malgré de très timides éclaircies entre 10h et 13h, les nuages vont rapidement reprendre leurs droits dans le ciel lyonnais et donnerons même quelques averses dans l'après-midi. Une large couverture qui sera accompagnée de températures douces pour la saison puisqu'il fera 9°C au plus fort de la journée et 6°C dans la nuit

Qualité de l'air : bonne

Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes estime la qualité de l'air à 25/100 ce matin, et la qualifie de "bonne".