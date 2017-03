Les raisons de l'annulation du débat Mediapart à Lyon

Après quatre mois de rencontres et d’expositions diverses, la bibliothèque municipale de Lyon conclut son évènement "Démocratie : rêver, penser, agir ensemble" par quatre jours de programme culturelle. Intitulé "Forum démocratie", l’événement est finalement amputé de sa soirée d’ouverture, initialement organisé par la rédaction du journal Mediapart.

Dans le cadre du "Forum démocratie" organisé par la bibliothèque municipale de Lyon qui se tient du 9 au 12 mars, Mediapart avait prévu de délocaliser sa rédaction au Palais de la Mutualité de Lyon pour débattre du renouveau démocratique dans le cadre d’une soirée intitulé "Réanimer la démocratie, changer de République ?". Initialement prévu ce jeudi 9 mars, le débat entre élus n’aura finalement pas lieu à Lyon. Le journal indépendant accuse la municipalité lyonnaise d’avoir volontairement annulé l’évènement lorsque la mairie et Gilles Eboli, directeur de la bibliothèque municipale, explique cette décision pour des raisons de réglementation.

Un manoeuvre "mesquine"

Dans un article relatant l’annulation de l’événement, la rédaction de Mediapart explique que la mairie de Lyon, dont dépend administrativement la bibliothèque municipale, s’est opposée au plateau prévu en présence d’élu locaux dans un contexte de période électorale. Cependant, le journal indépendant rappelle que le partenariat pour lequel il a été sollicité – validé par une délibération du conseil municipal – n’excluait pas la présence de représentants politiques. Nathalie Perrin-Gilbert, maire du 1er arrondissement de Lyon et invitée par Mediapart pour le débat s’est émue de cette décision. Selon elle, la "municipalité lyonnaise a fait savoir" durant le week-end "qu’elle ne souhaitait pas l’organisation de ce débat entre élus locaux lyonnais" allant jusqu’à qualifier cette manœuvre politique de "mesquine".

Interrogé à ce sujet, Georges Képénékian, 1er adjoint à la Mairie de Gérard Collomb, réfute les explications avancées par le journal indépendant et Nathalie Perrin-Gilbert. Selon lui, c’est Gilles Eboli, directeur de la bibliothèque municipale de Lyon, qui a pris la décision d’annuler l’évènement. "Gilles Eboli m’a informé de l’annulation de l’événement car il souhaite que la bibliothèque municipale n’organise pas de meeting politique en particulier durant cette période d’élections présidentielles" argumente le 1er adjoint. Gilles Eboli quant à lui explique que "la partie de la soirée dédiée à un débat entre élus ne rentre pas dans le cadre de l’événement organisé par la bibliothèque municipale". Il ne souhaite faire "aucun commentaire sur les propos de Mediapart".

"Haine du macronisme"

Romain Blachier, adjoint au maire du 7e arrondissement de Lyon, soutien d’Emmanuel Macron et invité au débat, pousse la faute sur Nicole Gay. Selon lui, la 6e adjointe à la Mairie de Gérard Collomb, membre du groupe Lyon gauche solidaires, en charge des salles municipales de la ville de Lyon aurait fait annuler l’événement par "haine du macronisme" alors que le 2 mars dernier, son parti organisait au même endroit, un débat public avec des représentants locaux de Benoit Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot.

Au final, les réactions par rapport à l’annulation décidée par Gilles Eboli s’apparentent à une guéguerre et des luttes des gauches entre les différents représentants et élus. En définitive, le débat organisé par Mediapart aura quand même lieu ce jeudi. Rapatrié de Lyon à Paris, il se tiendra dans les locaux du journal avec le même programme et les mêmes invités dont Nathalie Perrin-Gilbert, maire du 1er arrondissement de Lyon et candidate "hors parti", Romain Blachier, adjoint au maire du 7e arrondissement de Lyon et soutien d’Emmanuel Macron, Elisa Martin, 1ère adjointe au maire de Grenoble et secrétaire nationale du Parti de gauche et Stéphane Guilland, élu LR du 8e arrondissement de Lyon et chef de file de l’opposition municipale. Le débat sera diffusé sur la chaine Youtube du journal.

Lire aussi : A Lyon, les élus socialistes choisissent Macron contre le PS